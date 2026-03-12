За водителями будут “пристальнее“ следить на дорогах: важный закон вступил в силу
С 12 марта в Казахстане вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Поправки связаны с цифровизацией государственных систем и использованием современных технологий, передает TengriAvto.
Главное новшество — расширяются возможности автоматической фиксации правонарушений. При этом сами правила и запреты не меняются: речь идёт только о том, как именно будут выявлять нарушения.
Что изменится
Теперь административные правонарушения могут фиксироваться автоматически — с помощью камер, других технических устройств и обработки данных в государственных системах.
Если система зафиксирует нарушение и сможет установить нарушителя, человека могут привлечь к ответственности без участия сотрудника полиции.
Все такие системы должны быть интегрированы с Единым реестром административных производств (ЕРАП).
Какие нарушения смогут фиксировать автоматически
Как и раньше, камеры будут фиксировать основные нарушения правил дорожного движения:
- превышение скорости;
- проезд на красный сигнал светофора;
- нарушение требований дорожных знаков и разметки;
- неправильная остановка или стоянка;
- непредоставление преимущества пешеходам.
Кроме того, современные камеры смогут фиксировать и другие нарушения, для которых не нужны специальные измерения:
- использование телефона за рулем;
- непристегнутый ремень безопасности.
Также система сможет выявлять некоторые нарушения автоматически по данным государственных баз. Например:
- просроченный техосмотр;
- отсутствие действующего страхового полиса;
- истечение срока разрешительных документов.
Кто будет отвечать за нарушение
Если нарушение совершено с использованием автомобиля и зафиксировано автоматически, ответственность по-прежнему будет нести владелец транспортного средства.
Однако закон предусматривает исключения. Владельца могут освободить от ответственности, если будет установлено, что в момент нарушения автомобилем управлял другой человек, либо если машина выбыла из его владения из-за противоправных действий.
Что говорят в МВД
В Министерстве внутренних дел пояснили, что поправки в КоАП связаны с развитием технологий и цифровизацией процессов.
Ранее в автоматическом режиме фиксировались только шесть видов нарушений правил. Остальные выявляли при участии сотрудников полиции.
Теперь технологии позволят фиксировать больше нарушений автоматически, а также выявлять некоторые из них по данным государственных информационных систем.
В ведомстве подчеркнули: новых запретов эти изменения не вводят — все требования закона остаются прежними.
Также в МВД опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что камеры будут автоматически штрафовать пешеходов. По данным ведомства, системы предназначены для фиксации нарушений, связанных с транспортными средствами.
В министерстве ожидают, что использование цифровых технологий поможет быстрее выявлять нарушения и повысить безопасность на дорогах.
