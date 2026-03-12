С 12 марта в Казахстане вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Поправки связаны с цифровизацией государственных систем и использованием современных технологий, передает TengriAvto.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

Главное новшество — расширяются возможности автоматической фиксации правонарушений. При этом сами правила и запреты не меняются: речь идёт только о том, как именно будут выявлять нарушения.

Что изменится

Теперь административные правонарушения могут фиксироваться автоматически — с помощью камер, других технических устройств и обработки данных в государственных системах.

Если система зафиксирует нарушение и сможет установить нарушителя, человека могут привлечь к ответственности без участия сотрудника полиции.

Все такие системы должны быть интегрированы с Единым реестром административных производств (ЕРАП).

Какие нарушения смогут фиксировать автоматически

Как и раньше, камеры будут фиксировать основные нарушения правил дорожного движения:

превышение скорости;

проезд на красный сигнал светофора;

нарушение требований дорожных знаков и разметки;

неправильная остановка или стоянка;

непредоставление преимущества пешеходам.

Кроме того, современные камеры смогут фиксировать и другие нарушения, для которых не нужны специальные измерения:

использование телефона за рулем;

непристегнутый ремень безопасности.

Также система сможет выявлять некоторые нарушения автоматически по данным государственных баз. Например:

просроченный техосмотр;

отсутствие действующего страхового полиса;

истечение срока разрешительных документов.

Кто будет отвечать за нарушение

Если нарушение совершено с использованием автомобиля и зафиксировано автоматически, ответственность по-прежнему будет нести владелец транспортного средства.

Однако закон предусматривает исключения. Владельца могут освободить от ответственности, если будет установлено, что в момент нарушения автомобилем управлял другой человек, либо если машина выбыла из его владения из-за противоправных действий.

Что говорят в МВД

В Министерстве внутренних дел пояснили, что поправки в КоАП связаны с развитием технологий и цифровизацией процессов.

Ранее в автоматическом режиме фиксировались только шесть видов нарушений правил. Остальные выявляли при участии сотрудников полиции.

Теперь технологии позволят фиксировать больше нарушений автоматически, а также выявлять некоторые из них по данным государственных информационных систем.

В ведомстве подчеркнули: новых запретов эти изменения не вводят — все требования закона остаются прежними.

Также в МВД опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что камеры будут автоматически штрафовать пешеходов. По данным ведомства, системы предназначены для фиксации нарушений, связанных с транспортными средствами.

В министерстве ожидают, что использование цифровых технологий поможет быстрее выявлять нарушения и повысить безопасность на дорогах.