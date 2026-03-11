Не все заведения, использующие такие баллоны, проверяют сотрудники МЧС. Специальная рабочая группа, созданная после взрыва в кафе Щучинска, рассматривает возможность отказаться от использования газовых баллонов в заведениях общественного питания, передает Informburo.kz. Об этом в кулуарах мажилиса сказал вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Кеген Турсынбаев.

Фото Depositphotos.com

По его словам, в Щучинске отсутствует центральное газоснабжение, а электричество обходится недешёво, поэтому жители и предприниматели используют такие баллоны. Специалисты министерства не проверяли кафе "Центр плова", где произошла трагедия.

"Что касается заведений, которые находятся в зоне риска: газовые баллоны объёмом до 50 литров, которые используются, находятся в ведении местных исполнительных органов. У них имеется газовая инспекция, которая осуществляет контроль и проводит соответствующую работу. Объекты площадью порядка 300 м2 не попадают в категорию высокого или среднего риска, поэтому их проверяют только по жалобам посетителей или по прокурорскому надзору", – пояснил Турсынбаев.

Он напомнил, что по поручению премьер-министра в стране создали рабочую группу, которая рассматривает возможные меры для предотвращения таких происшествий в будущем. Одна из них – отказ от газовых баллонов в общепите в пользу безопасных решений.

Взрыв газа с последующим пожаром в Щучинске произошёл в ночь на 27 февраля в кафе "Центр плова", пристроенном к пятиэтажному жилому дому. В день трагедии погибли семь человек: шесть работников заведения и 16-летняя дочь одной из сотрудниц. 3 марта скончались двое пострадавших, 9 марта – ушли из жизни ещё два пациента. Число жертв достигло 11 человек.

После происшествия возбудили уголовное дело, владельца заведения задержали и арестовали на два месяца.