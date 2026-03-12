С 19 марта казахстанцам начнут начислять до 1 процента вознаграждения на средства на текущих банковских счетах. На протяжении последних семи лет такая практика была запрещена, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

Что произошло

В следующий четверг, 19 марта, в Казахстане вступает в силу закон "О банках и банковской деятельности" вместе с сопутствующими поправками.

В частности, поправка в Гражданский кодекс отменяет действовавший много лет запрет на начисление вознаграждения за деньги, размещённые на текущих банковских счетах.

При этом размер такого вознаграждения не сможет превышать 1 процент годовых.

Как это работает

Процент начисляется на ту сумму денег, которая лежит на счёте.

Банк смотрит, сколько денег лежит на счёте, и рассчитывает небольшой процент от этой суммы. Затем все начисления суммируются.

Например: если на счёте лежит 100 тысяч тенге, а ставка 1 процент годовых, то за год можно получить около 1 тысячи тенге.

Если деньги со счёта периодически снимаются или, наоборот, добавляются, процент пересчитывается: он начисляется только на ту сумму, которая фактически была на счёте.

Контекст

Начислять вознаграждение на деньги на текущих банковских счетах в Казахстане разрешалось с 1999 года. Это было закреплено в прежней редакции Гражданского кодекса.

Однако с 1 января 2019 года правила изменились. Тогда в статью 751 Гражданского кодекса добавили норму:

"За пользование деньгами, размещёнными на текущем банковском счете, вознаграждение не выплачивается".

Это ввело прямой запрет на начисление процентов по таким счетам. В Национальном банке тогда утверждали, что текущие счета предназначены для повседневных операций и расчётов: переводов, оплаты покупок. А чтобы копить, люди должны были открывать депозиты.

Напомним: 16 января Президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон о банках и сопутствующие поправки. Документ вводит новые виды банковских лицензий, регулирует цифровые финансовые активы, расширяет возможности банковских операций и усиливает контроль за деятельностью банков и защитой клиентов.