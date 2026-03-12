Житель Костаная Артем ХАМИТОВ трижды предъявлял суду и получал компенсацию за аналогичные повреждения его автомобиля, но четвертый судья заметил тенденцию, отказал в иске и вынес частное постановление. А пятый - удовлетворил иск. В законности последнего решения разбирались 12 марта в Костанайском областном суде.

Об этом деле «НГ» сообщил юридический консультант Олег МАТВЕЕВ в конце февраля.

- Суд установил с помощью специалиста, что, оказывается, в трех до этого состоявшихся решений была автоподстава, - говорил тогда Матвеев.- 4 раза предъявлял к возмещению как будто 4 ДТП было, а эксперт говорит - это одни и те же повреждения.

Суд отказал в иске за необоснованностью и вынес частное определение прокуратуре в отношении Хамитова.

- Вступившим в силу частным определением установлено, что в его действиях усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 190 УК РК «Мошенничество», - писал юрисконсульт в обращении к прокурору Костаная, - Судом было установлено, что истец обратился с иском о взыскании суммы страхового вознаграждения с AO «Cк «Комек-Омір» в размере 515 000 тенге за повреждения транспортного средства (бампер и пр.), по которым уже было ранее неоднократно выплачено страховое возмещение АО «Страховая компания «Номад Иншуранс».

Обращался юрисконсульт к прокурору, чтобы узнать, возбудили ли уголовное дело в отношении Хамитова по частному определению суда.

- 06.09.2019 года данное частное постановление суда зарегистрировано в Книгу учета информации (далее – КУИ) прокуратуры г. Костанай и направлено в Управление полиции г. Костанай для проведения проверки и принятия процессуального решения, - ответили в прокуратуре на его запрос. - Данный материал приобщен в КУИ №193911030021418 и направлен в Южный отдел полиции г. Костанай. В этой связи прокуратурой города направлено поручение в УП г. Костанай для проведения проверки и принятия процессуального решения по Вашему заявлению и ранее направлено КУИ прокуратурой города. О результатах проверки и принятого решения, Вам будет сообщено указанным органом.

- Полиция это дело благополучно похоронила! - пояснил тогда Матвеев «НГ».

В 2025 году машина Хамитова снова попала в ДТП - пока в ней была его жена, в бампер ударилась на своем авто гражданка Семенова, клиентка Матвеева. Страховая компания «Alatau City Garant» определила и выплатила возмещение 730 055 тенге. Хамитов не согласился и обратился к независимому оценщику ИП «Auto еxрегt», который оценил ущерб в 3 353 866 тенге. Затем подал иск о взыскании со страховой компании разницы.

4 декабря 2025 года Костанайский городской суд удовлетворил иск и взыскал со страховой компании 1 629 145 тенге. Рассмотрел иск без привлечения клиентки Матвеева, которая, по его мнению, должна проходить по делу третьим лицом.

По словам юрисконсульта, Хамитов, не дожидаясь вступления решения суда в силу, стал просить Семенову выплатить остаток - 994 666 тенге. По закону, если ущерб превышает максимально положенную страховую выплату, истец имеет право требовать остаток от виновника ДТП, в данном случае - с Семеновой. В суд с этим требованием Хамитов еще не пошел, держит с Семеновой связь через жену.

Семенова с установленной судом суммой ущерба в 3 353 886 тенге не согласна.

- Стоимость явно завышена и не соответствует рыночным ценам на запасные части, - писал Матвеев в апелляционной жалобе на решение суда. - 25 декабря истцу предлагалось предоставить на осмотр транспортное средство. Претензия оставлена без ответа - истец дает повод полагать, что истцу, возможно, есть что скрывать. Судом не было принято во внимание, что автомобиль на момент обращения истца в суд был восстановлен. Стоимость приведения автомобиля в первоначальное состояние истцом от суда сокрыта. Возможно, истцу действительно есть что скрывать.

12 марта коллегия областного суда рассмотрела жалобу Семеновой.

- Городской суд 4 декабря изготовил решение по иску Хамитова Артема о взыскании разницы страховой выплаты, - сказал Олег Матвеев в облсуде. - Суд требования истца удовлетворил, выплату взыскал. Однако при рассмотрении дела с точки зрения Семеновой, правонарушителя, было допущено нарушение ее прав. Она в осмотре участия не принимала. В процессе участия не принимала. С суммой оценки ущерба не согласна. Вся стоимость восстановительного ремонта составляет не 3 353 966 тенге, а всего лишь 1 686 609 тенге. Это исключает возможность на Семенову наложить обязательство по выплате 994 000 тенге.

Далее юрисконсульт продолжил тему автоподстав:

- Оказалось, что вот этот бампер к возмещению предъявляется 5 раз. 3 раза по нему взыскивали ущерб городским судом ранее. В четвертый раз суд отказал.

Затем резюмировал:

- Мы просим решение суда городского отменить и провести рассмотрение этого дела. Обязать истца предоставить транспортное средство. Мы 25 декабря попросили предоставить. Сегодня у нас 12 марта. Ответа нет. Есть что скрывать. Просим обязать истца предоставить документы, подтверждающие суммы, потраченные им фактически на восстановление этого бампера, и предоставить для осмотра запчасти, снятые им с автомобиля при восстановлении и замене.

- Эта машина в нашей семье 15 лет, - пояснил Хамитов. - Автомобиль недешевый, я его покупал в Алматы за $120 000. Это президентский гараж Нурсултана Абишевича.

И прокомментировал подозрения в автоподставах:

- Как мы можем подставить Семенову, если у нас машина стояла? Она в стоячую машину въехала сама.

Без комментария остались 4 предыдущих ДТП, по которым городской суд в 2019 году вынес частное определение.

В итоге коллегия облсуда оставила без изменений решение суда первой инстанции об удовлетворении иска Хамитова.

Фото автора