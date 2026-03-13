Голосование будет проходить только на участках и с использованием бумажных бюллетеней, напомнили в Центре по борьбе с дезинформацией.Об этом сообщает Informburo.kz.

Фото: Depositphotos.com

В Казахстане перед предстоящим референдумом участились случаи мошенничества, предупредили в Центре по борьбе с дезинформацией.

Мошенники звонят казахстанцам и просят сообщить SMS-коды якобы для регистрации бюллетеня на предстоящем референдуме.



- Некие лица, представляющиеся организаторами онлайн-голосования, обзванивают граждан и якобы проводят "регистрацию участников голосования" на референдуме по проекту Конституции. Центр по борьбе с дезинформацией предупреждает: ни голосование, ни связанные с ним процедуры не предусматривают обзвон граждан и запрос кодов из SMS по телефону, - говорится в сообщении.



В центре отметили, что голосование будет проходить только на участках и с использованием бумажных бюллетеней.

Казахстанцев призвали не сообщать персональные данные звонящим и доверять только официальным информационным уведомлениям центральной, территориальной и участковых комиссий по голосованию.

Референдум по принятию новой Конституции пройдёт 15 марта. Отдать свои голоса смогут более 12 млн избирателей.

