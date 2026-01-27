Злоумышленники обманывают дважды: сначала под видом почты или другой организации просят продиктовать отправленный СМС-код, а во втором звонке сообщают, что это были мошенники (и не врут ведь), взявшие на вас с помощью этого СМС-кода кредиты. А чтобы спастись, нужно оформить «зеркальные кредиты». Это, видимо, заумный неологизм, придуманный мошенниками для убедительности.

Так можно ли взять на вас кредит с помощью СМС-кода?

- Департамент напоминает, что никакие правоохранительные органы, специальные организации либо маркетпелйсы, госорганы ни в коем случае не запрашивают СМС-код. И необходимо запомнить, что продиктованный СМС-код - это не доступ к денежным средствам, а просто одноразовый вход в какое-либо приложение. В дальнейшем ни в коем случае не выполняйте инструкции третьих лиц по сотовому телефону. Необходимо сбрасывать, прекращать разговор и звонить в ту или иную организацию, из которой представлялись злоумышленники, - пояснил 26 января на брифинге заместитель руководителя управления противодействия киберпреступности ДП Олжас МАГЫПАРОВ.

Он подчеркнул, что сейчас мошенники нацелились на молодое поколение:

- Если ранее это были пожилые люди, то сейчас из-за своей финансовой неграмотности, либо небдительности страдает молодое поколение, которое выполняет безоговорочно все инструкции мошенников.

С начала года по области зарегистрировано более 60 эпизодов киберпреступности. Основной способ - звонки под видом службы безопасности банка либо под различными предлогами.

- Уроженка Костанайской области 2003 года рождения 5 млн успела передать. - привел пример Магыпаров. - С продажи квартиры родителей. Мошенническая схема начиналась так: ей на WhatsApp поступило сообщение от ее проректора. «Проректор» сообщил, что студенты переводили денежные средства террористическим организациям, и сейчас все подвержены проверке. Позвонил якобы Комитет национальной безопасности, начал уточнять, имеются ли у нее денежные средства. Она сама в ходе беседы мошенникам рассказала, что имеет денежные средства, и ей мошенники сказали, что нужно их легализовать путем пополнения на счет. Мошенники ей сказали, что одним большим трансфером нельзя перевести, надо поделить на два. Она пошла в одно отделение банка, 5 млн отправила. Не на счета дропперов, так как мы сейчас блокируем и ответственность за дропперство идет, карточек меньше продается. Она сразу через денежные переводы отправила в другую страну. Пошла в другое отделение банка, там заподозрили, нас вызвали. Минут 40 мы с ней беседовали...

Фото автора