Такое опасение высказывают родители учеников школ Костаная, и оно кажется особенно уместным на фоне новостей об утечке данных системы Kundelik.kz. Вопрос об этом мы задали сегодня, 26 января, на брифинге в ДП.



- По одной биометрии лица оформить денежные кредиты не предоставится возможным, - ответил "НГ" заместитель управления противодействия киберпреступности ДП области Олжас МАГЫПАРОВ. И уточнил: - Если даже какая-то микрофинансовая организация пропустит, в ходе досудебного расследования будет отменен банковский займ. Когда злоумышленники оформляют кредиты и вставляют фотографию или видеозвонком пытаются оформить, займ проходит, но в ходе досудебного расследования договор займа отменятся.

- Возможна ли в принципе утечка данных школьников?

- За информационную безопасность каждой организации мы не можем дать комментарий. Какая компания это обслуживает и произойдет ли взлом. Они имеют уровни, сертификаты о том, имеют ли они право внедрять это. Если факт утечки данных подтвердится, они будут привлечены в рамках закона об охране персональных данных.

- Систему обслуживают различные частные организации?

- Это не мое направление, но, скорее всего, да, это частные организации. Которые в связи с конкуренцией будут стараться улучшать, чтобы выбрали данную организацию для обслуживания той или иной школы. Если будет зарегистрирован факт мошенничества, где использованы персональные данные школьников, в рамках уголовного дела мы проведем расследование и привлечем виновных. Из моей практики - в отношении школьников фактов мошенничества не зарегистрировано ни в том году, ни в этом.

Фото - кадр из видео

