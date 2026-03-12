Казахстанские "Ордабасы" и "Тобол" попали под трансферный бан от Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). В клубах заявили, что проблема имеет формальный характер и в скором времени будет решена, передаёт Tengri Sport

Фото: TengriSport.kz/Алимжан Аманжол

Информация о санкциях в отношении клубов из Казахстана появилась на официальном сайте ФИФА, которая посвящена запрету на регистрацию новых футболистов.

В бан-листе в настоящий момент четыре клуба из Казахстана: "Аксу", "Акжайык", "Тобол" и "Ордабасы".

Действующий обладатель Кубка страны из Костаная и многократный чемпион Казахстана из Шымкента попали под санкции 10-11 марта.

По словам представителя "Ордабасы", проблема действительно есть, но имеет формальный характер. Бан должен быть снят в ближайшее время.

- По двоим бывшим футболистам все выплачено, ФИФА все документы отправлены. Если будет от этих футболистов заявление, что никаких претензий не имеют, то снимут в ближайшую пару дней. Но даже если не будет от них ничего, то снимут в ближайшую неделю. Эта проблема уже решена. Остаётся просто формальность", — заявили в пресс-службе шымкентского клуба на наш запрос.

В "Тоболе" также заявили, что бан от ФИФА — формальность и в скором времени доступ к регистрации новых футболистов будет получен.

- Сообщаем, что данная ситуация носит исключительно технический характер. Речь идет о процедурных моментах, связанных с проведением отдельных платежей, которые на определенном этапе не были своевременно отражены в системе.



На сегодняшний день все необходимые выплаты клубом произведены в полном объеме. Соответствующие подтверждающие документы направлены в ФИФА. Сегодня-завтра ограничение будет снято в рабочем порядке", — заявили в клубе.

В пресс-службе ФК "Тобол" "НГ" также пояснили, что это обычная процедура и в футболе так бывает, особенно в европейском. Вероятно так получилось, потому что в выходные не прошел платеж.





Фото: knowledge.fifa.com/registration-bans

Отметим, что в бан-листе от ФИФА в настоящий момент 1015 клубов со всего мира. В том числе российский "Анжи", армянские "Урарту", "Вест Армения" и "Лори", ряд команд из Франции, Италии, Испании и Турции.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что "Тобол" в серии пенальти выиграл Суперкубок Казахстана по футболу, победив алматинский "Кайрат".