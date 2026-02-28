"Тобол" - обладатель Суперкубка РК по футболу! В четвертый раз
Завершился матч за Суперкубок Казахстана по футболу, в котором встречались алматинский "Кайрат" и костанайский "Тобол", сообщают Vesti.kz.
Основное время игры, прошедшей на стадионе "Астана Арена", завершилось со счётом 2:2.
Фото: Vesti.kz
Счет в матче открыл "Тобол". Уже на шестой минуте игры Луи Герра вывел костанайцев вперёд.
Однако "Кайрат" ещё до перерыва сумел не только отыграться, но и выйти вперёд. Сначала на 20-й минуте Александр Мрынский сравнял счёт, а спустя шесть минут новичок алматинцев - финский полузащитник Яакко Оксанен оказался первым на добивании с пенальти, который не смог реализовать Жоржиньо.
За минуту до завершении основного времени "Тобол" сравнял счёт - прямым ударом со штрафного отличился Асхат Тагыберген (89-я).
В итоге командам пришлось выявлять победителя в серии пенальти, где точнее оказались футболисты "Тобола" - 4:5.
До сего дня "Кайрат" и "Тобол" становились обладателями Суперкубка Казахстана по три раза: алматинцы выигрывали трофей в 2016, 2017 и 2025 году, а костанайский клуб — в 2021, 2022 и 2024 году.
