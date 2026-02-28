С этим прекрасным мясом всегда одна проблема - боишься испортить его избыточностью готовки. Свиная вырезка ведь штучка нежная, обращение любит деликатное. Рецепт, который я опробовала, восходит к кухне ресторана «Метрополь» советских времен. Может, это и миф, но по нему получилось вкусно.

Вырезка получается нежнейшая, яблоки здесь - готовый гарнир

Впрочем, свои ремарки у меня все-таки есть. По ходу описания ознакомлю.

Сначала я советую мелко-мелко нарезать репчатый лук. Очистить от кожицы, если грубая, яблоки. Лучше брать крепкие, кисло-сладкие, типа мутсу.

Вырезку нарезать медальонами толщиной сантиметра полтора. На сливочном масле обжарить их до золотистого колера. Это быстро. По паре минут с каждой стороны буквально. Мясо убрать в глубокую тарелку, там посолить-поперчить и затянуть посудину фольгой.

На сковороду, где обжаривалось мясо, отправить лук и на медленном жару довести до прозрачности. Вот дальше автор рецепта утверждает, что вместе с луком надо обжаривать пластинки яблок, потом туда же вливать сливки, добавлять горчицу и в финале в этом соусе прогреть пару минут медальоны.

Честно, я засомневалась, что справлюсь с такой кучей продуктов на одной сковороде. Сделала по-своему. Томленый лук отправила в отдельную тарелку. Спокойно на оставшемся масле прихватила яблоки, по паре минут на каждой стороне. Их временно отправила к мясу. Влила в сковороду сливки с ложкой горчицы, размешала, дождалась, пока соус закипит. Положила в него сначала лук, размешала, потом медальоны и яблоки. Прогрела все вместе 3 минуты. И - на стол.

Еще одна ремарка. В рецепте указаны сливки 20%. На мой взгляд, с учетом сливочного масла, которое используется для обжаривания и томления, вполне подойдут и менее жирные. Но брать их надо больше, чем указано в рецепте. Я взяла по мерке, и соус очень быстро загустел (на фото видно). А надо, чтобы был не жидким, но текучим. Он главный вкус придает. Кстати, если рука тянется его посолить, немного можно. Но чуть-чуть. Его сладковатый вкус очень гармонирует с нежным мясом. По поводу горчицы переживать не стоит. Остроты почти нет. Остается только приятная пряная нотка.

Прошу прощения у тех, кто держит пост. Не удержалась. Следующий рецепт будет из постной кухни.

Ингредиенты

На 250-300 г вырезки - половина средней луковицы, 1 большое яблоко, 1ст. ложка готовой столовой горчицы (можно дижонской), 30-40 г сливочного масла, 2/3 стакана (как минимум) сливок.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ