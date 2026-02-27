Отбасы банк возобновляет приём заявок на использование единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для улучшения жилищных условий. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе банка, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

Как заявили в пресс-службе, приём заявок возобновится в понедельник, 2 марта.

Напомним: в конце января Отбасы банк сообщил о временной приостановке приёма заявок на использование ЕПВ для частичного или полного погашения задолженности.

В банке объяснили это необходимостью адаптировать свои дистанционные сервисы — мобильное приложение и личный кабинет на портале otbasybank.kz — под новые требования. Ранее в правилах использования ЕПВ для улучшения жилищных условий термин "задолженность" заменили на термин "основной долг".

"Это значит, что теперь с помощью пенсионных излишков при частичном и полном досрочном погашении по кредиту погасить можно будет только основной долг. Полностью выплатить ежемесячный платеж, который ранее подходил под термин "задолженность", за счёт единовременной пенсионной выплаты не получится. Проценты по кредиту и другие сопутствующие платежи, которые заложены в ежемесячном платеже, заемщик должен выплачивать собственными средствами", — пояснили в Отбасы банке.

В связи с нововведением процесс частичного и полного погашения задолженности по займам в Отбасы банке подлежал доработке, что повлекло за собой временное прекращение приёма заявок.

"В будущем эта операция будет состоять из двух частей: вначале будет выплачиваться вознаграждение и другие сопутствующие платежи по кредиту за счёт собственных средств, а затем основной долг — за счёт пенсионных излишков. Для этого нужно будет заранее предусмотреть на текущем и специальном счете в Отбасы банке наличие средств", — сообщили в организации.