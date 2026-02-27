В Караганде стартовала четвертьфинальная серия стадии плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 между «Горняком» и «Сарыаркой».

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

На этом этапе команды играют до четырех побед одного из соперников, а серия начинается на льду клуба, занявшего более высокое место по итогам регулярного чемпионата.

Занявший шестое место «Горняк» отправился на стартовые матчи плей-офф в Караганду к финишировавшей третьей «Сарыарке».

В регулярном чемпионате команды провели три двухматчевые серии, в которых карагандинцы одержали пять побед - четыре в основное время (5:3 и 3:1 в Караганде, 4:0 в Рудном и 4:1 в Караганде) и одну в овертайме (4:3 ОТ в Рудном). Рудничане же отметились победой в первом гостевом матче (3:1).

Первый период первого матча четвертьфинальной серии прошел при значительном игровом преимуществе хозяев, четырежды поразивших ворота рудненского клуба. Причем еще до середины игрового отрезка счет уже был разгромным.

Счет открыл в начале 3-й минуты нападающий «Сарыарки» Егор Кузьменко, реализовавший большинство после удаления в составе «Горняка» за подножку защитника Сергея Лазарева. На 5-й минуте еще один нападающий хозяев Александр Борисевич удвоил преимущество карагандинцев. Менее чем через минуту Сергей Барбашев сделал счет разгромным. А на 13-й минуте Руслан Дёмин в четвертый раз огорчил вратаря гостей Владислава Нурека.

Защитник «Горняка» Александр Катков ведет за воротами борьбу за шайбу с нападающим «Сарыарки» Данилой Карабанем / Фото pro.ligasy.kz

На четвертой минуте второго периода «Горняк» во второй раз остался в меньшинстве - за удар соперника клюшкой был удален Евгений Степанов. И уже через десять секунд один из лучших бомбардиров карагандинского клуба Данила Карабань реализовал большинство.

На 26-й минуте впервые в матче в меньшинстве остались хозяева. И рудничанам понадобилось полторы минуты, чтобы воспользоваться численным перевесом. А шайбу забросил капитан «Горняка» Оскар Юлбарисов при поддержке Александра Каткова и Данилы Барабаша.

После такого результативного начала следующей заброшенной шайбы болельщикам пришлось ждать 25 минут игрового времени. На 52-й минуте после передач Руслана Утебаева и Евгения Степанова шайбу в средней зоне подхватил Данила Платонов и сумел убежать один на один с вратарем «Сарыарки», оставив не у дел Данилу Кадочникова.

Но уже в течение следующих полутора минут в составе «Горняка» был сначала удален Владимир Кротов за игру высоко поднятой клюшкой, а затем и Руслан Утебаев за выброс шайбы. И, получив возможность сыграть в формате «пять на три», хоккеисты карагандинского клуба очень быстро реализовали это значительное большинство. И открывший счет Егор Кузьменко поставил таким образом и точку в матче, а «Сарыарка» одержала первую победу в этом противостоянии - 6:2 (4:0, 1:1, 1:1).

Защитник «Горняка» Александр Куршук борется за шайбу у борта с нападающим «Сарыарки» Артёмом Лихотниковым / Фото pro.ligasy.kz

Начало второго поединка получилось равным, а счет в середине первого периода открыл «Горняк». На 10-й минуте сразу три игрока рудничан - Оскар Юлбарисов, Владимир Кротов и Данила Платонов - выскочили на одного защитника карагандинцев Ярослава Хрипкова. Юлбарисов нанес бросок слева из-под бросившегося наперерез защитника, Данил Кадочников отбил шайбу перед собой, но подоспевший Кротов перевел ее в ворота.

Но на 14-й минуте входящий в топ-3 бомбардиров «Сарыарки» Александр Борисевич восстановил равновесие в счете, А через полторы минуты Никита Баженов вывел карагандинцев вперед - 2:1.

Опасный момент у ворот «Сарыарки» / Фото pro.ligasy.kz

А во втором и третьем периодах забрасывали только хозяева. На 29-й минуте это сделал защитник карагандинцев Виталий Шульга, на 43-й минуте, когда у «Горняка» был удален Егор Шимин за выброс шайбы, Баженов реализовал большинство, оформив дубль. А за семь секунд до финальной сирены Руслан Дёмин поставил точку в матче, а «Сарыарка» одержала вторую победу в плей-офф - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

Теперь противостояние продолжится в Рудном, где будут сыграны два матча - 1 и 3 марта.