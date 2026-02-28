Эта собака уже пятый год живет на территории ОФ «Пушистый друг». Учредитель фонда Елена ТЮТЮНИК дала ей кличку Дуня.

Дуне подойдет и вольер, и проживание в доме

- Однажды ее заметила девушка во дворе своего дома - собака была беременна и в сильный холод оказалась на улице, - рассказала «НГ» Елена. - Кто-то просто выбросил ее на произвол судьбы.

Девушка обратилась за помощью к волонтерам. Учредитель фонда забрала собаку, стерилизовала ее и предоставила временный дом.

- С тех пор Дуня живет у нас и каждый день доказывает, что она - сама доброта, - отмечает Тютюник. - Очень ласковая, спокойная и ориентированная на человека. Это не охранная собака - она создана для души, тепла и дружбы. Дуня обожает детей, хорошо ладит с кошками и легко привязывается к своим людям.

Сейчас Дуня живет на улице, на цепи, но ей подойдет и вольер, и проживание в частном доме. Главное, чтобы рядом был любящий хозяин.

- Если вы готовы взять на себя ответственность и стать для Дуни настоящим другом, позвоните, и мы обязательно вас познакомим, - подытожила Елена.

Недавно «НГ» сообщала о собаке по кличке Кнопочка, которая также жила на территории ОФ «Пушистый друг». Елена Тютюник рассказала, что она уже нашла новый дом.

А собака Стрелка, о которой мы также недавно писали, все еще ищет новых хозяев. Она уже три года живет на территории ОФ «Пушистый друг». Стерилизована, активная, любит играть и очень тянется к людям - ей важно внимание и общение. Добрая, контактная и хорошо привыкает к человеку. Может жить как в вольере, так и на цепи.

Чтобы забрать Дуню, Стрелку или других постояльцев приюта ОФ «Пушистый друг» в свой дом, напишите или позвоните на номер Елены WhatsApp +7-705-777-97-61 или в директ Instagram @sobaki_e_sobaki.

Фото Елены ТЮТЮНИК