Наши читатели сообщили о серьёзном дорожно-транспортном происшествии на Фёдоровской трассе в районе элеватора. По словам очевидцев, произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого есть пострадавшие. Одни из участников ДТП предположительно - жители с. Федоровка (райцентр). Они везли своего ребенка на МРТ.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что ДТП произошло на автодороге «Алматы - Екатеринбург» с участием автомобилей Audi 80 и JAC S5.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не соблюдая требования правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с внедорожником. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.

В полиции обращаются к водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах. Нередко аварии происходят из-за превышения скорости, выезда на встречную полосу, невнимательности за рулём и несоблюдения требований ПДД. Водителям рекомендуют учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать дистанцию и избегать опасных манёвров.

- К месту происшествия оперативно были направлены силы и средства ДЧС. По прибытии спасателями из легкового автомобиля извлечено тело мужчины, водителя, без признаков жизни, - сообщили «НГ» в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Обстоятельства происшествия уточняются полицией.

Фото очевидцев