Для зрителя, ожидающего подобные мероприятия, этот вечер принес эстетическое и акустическое удовлетворение. Сольный концерт вокалистки Алуа МУСАПИРОВОЙ прошел на сцене областной филармонии им. Е. Умурзакова 24 февраля.

Профессионализм, великолепные вокальные данные, артистизм, грамотно подобранная программа – все эти важные составляющие принесли ожидаемый успех и признание публики. Обладательница крепкого лирического сопрано (на современном вокальном языке это звучит как spinto soprano) покорила своим талантом костанайского зрителя.

Алуа Мусапирова несколько лет накапливала репертуар, «впевала» каждое произведение, как это принято говорить у мастеров академического вокала. Постепенно этот наработанный багаж сложился в единую концепцию. Как итог - полноценный сольный дебют на главной концертной сцене области в сотворчестве с коллегами и друзьями. Программу подбирали максимально тщательно, потому что главной целью вокалистки, по ее словам, было желание продемонстрировать не набор песен, а целостное художественное высказывание.

Алуа Мусапирова (вокал), Зауреш Шинтемирова (фортепиано)

Вечер был представлен двумя отделениями. В первом зрители услышали романсы и арии зарубежной и отечественной вокальной культуры. Чайковский, Рахманинов, Форе, Хамиди, Жубанов, Абдинуров звучали в сопровождении многолетней сподвижницы - пианистки, концертмейстера Зауреш Шинтемировой.

Немного информации об этом творческом дуэте. Тандем сложился еще в 2013 году, когда Алуа стала студенткой Рудненского музыкального колледжа. С тех лет сотрудничают, принимая участие в конкурсах и работая в стенах филармонии. Недавний совместный успех – победа Алуа на VII Международном конкурсе им. С. Рахманинова в Санкт-Петербурге, присуждение ей звание лауреата I степени и исполнение арии Лиу из оперы Джакомо Пуччини «Турандот» в сопровождении питерского губернаторского симфонического оркестра под руководством Игоря Пономаренко. Конкурс сложный, в три тура, среди конкуренток были состоявшиеся высокопрофессиональные вокалистки, с мощным оперно-театральным и филармоническим исполнительским бэкграундом. Здесь, на родной земле, это же произведение Алуа исполнила с камерным оркестром филармонии под руководством Тараса Мызина.

Камерный оркестр областной филармонии им. Е. Умурзакова (главный дирижер Тарас Мызин)

Поддержать подругу и принять участие в концерте приехали и российские музыканты. Стажера Челябинского государственного театра оперы и балета Ирину Сазонову и студентку Южноуральского государственного института искусств Елизавету Эсаулову с Алуа Мусапировой объединяет и общая альма–матер, и перспективное обучение в классе педагога Лебедь Елены Анатольевны. Благодаря дружным личным и профессиональным отношениям происходят такие творческие коллаборации.

Также в концерте принял участие вокалист областной филармонии Федор Колисниченко. Зрители услышали в исполнение дуэта Алуа и Федора «Сцену у люльки» из оперы «Алеко» С.В.Рахманинова.

Алуа Мусапирова, Федор Колисниченко (вокал)

Помимо творческого исполнительства, Алуа Мусапирова занимается педагогической практикой: преподает класс вокала в Рудненском музыкальном колледже, является заведующей вокальным отделением. На сцену вышел дуэт ее воспитанников - студенты 3 курса Азат Асылбек и Ердаулет Аралбаев исполнили «Әйтеүір,сол қыз-бір сұлу» С.Мухамеджанова.

Публика была отзывчива, чутко реагируя на динамические всплески в исполнении, восторженно откликалась на эмоциальность и страстность вокала певицы, рукоплескала и благодарно одаривала роскошными букетами цветов. А после окончания концерта зрители с воодушевлением делились впечатлениями:

Наталья АВЕРЬЯНОВА:

- Душевный концерт, уютный. Хорошее знакомство с классической музыкой, с оперой для начинающих слушателей и приятные воспоминания для знающей и любящей оперу публики. Хорошая подборка репертуара и переход между произведениями. Все прекрасно-настроение, голоса, профессионализм музыкантов, оформление. И даже звук в этот раз в «Жастаре» приятно удивил.

Лаура СЕЙДАХМЕТОВА:

- Пришли вместе с супругом и внучкой. Узнали о концерте от соседей, у них внуки в музыкалке учатся. Они нам так всегда восторженно рассказывают о выступлениях детей, ну и мы решили сходить посмотреть, наша Айым тоже хочет играть на чем-нибудь. Получили большое удовольствие. Честно сказать, даже не предполагали, что у нас есть такие музыканты. Привыкли только эстрадные песни слушать. А оказывается, классика такая красивая. Всех благодарим за такое прекрасное мероприятие.

Лилия ПОМАЗОВА:

- В суете будней мы часто забываем о красоте, о чувствах, о тишине, которая живет внутри нас. Мы стали очень многозадачны. Но иногда надо остановиться. Остановиться не потому, что устали, а потому, что хотим вспомнить, кто мы и что нас по настоящему трогает. Концерт классической музыки – это не просто вечер в зале с оркестром, а особое пространство, где время будто замирает. Для меня это территория гармонии, чистоты и красоты. Праздничный, торжественный зал, красивые платья, букеты цветов, невероятные мелодии – возвращаться в реальность абсолютно не хочется! Когда звучит оркестр, обретаешь внутреннюю гармонию. Классическая музыка очищает восприятие - после нее мир кажется яснее и светлее. Она воспитывает вкус и дарит редкое ощущение внутреннего равновесия.

Фото и видео Ксении РЕБИК