О несчастном случае сообщили читатели «НГ». По данным ДЧС, ночью 21 февраля на пульт 112 поступило сообщение о задымлении на территории колледжа в селе Жарколь. Прибывшие спасатели установили, что пожар начался в подсобном помещении на первом этаже в двухэтажном лабораторном корпусе.

Несколько необъективных фотографий…

Мы едем по трассе, сворачивая на Фёдоровке направо на улицу Школьную, что административно в селе Жарколь - оно примыкает к райцентру. Ни я, не мой провожатый, правозащитник и публицист Серик БАЙБЕКОВ, не уразумели, каким именно образом в Федоровском сельскохозяйственном колледже приготовились к нашему приёму, хотя соображения есть – накануне мы звонили в район, там могли и предупредить всех «заинтересованных».

Во всяком случае, прямо у входного турникета нас ждал вот этот небольшой заградотряд: ещё пара человек не в кадре, а лицо завуча колледжа по воспитательной работе Галины ДОСКАЛЬ мы закрыли по её, пусть будет так, просьбе.

С ней же и состоялся обмен мнениями, который я привожу с сокращениями:

- Галина Николаевна, у вас произошёл несчастный случай, погиб человек. Мы хотим рассказать читателям, что и как случилось.

- Информация у директора, а её нет, она на выезде.

- Мне не нужен директор, мне нужна информация.

- Информацию даёт только директор.

- Она есть и у вас.

- […] Все вопросы нужно задавать в соответствующие органы, вы с этим согласны?

- Нет. Если вы завуч, я хочу задать вам вопросы, которые касаются вас.

- Я управляю учебной работой.

- Вы в курсе того, что происходит в колледже? В каком состоянии находится система пожарной безопасности?

- Я знаю план эвакуации, как это происходит, отвечаю за безопасность детей, всё!

- Мы хотим подснять место, где произошло возгорание.

- Опять же: у нас учебный процесс!

- Мы никоим образом не собираемся мешать учебному процессу, мы не станем заходить в классы. Мы просто намерены посмотреть на то место.

- Зачем? Вы являетесь экспертом?

- Мы собираем информацию. Это моя законная журналистская деятельность.

- Обращайтесь в соответствующие органы.

- Мне не нужны никакие органы, чтобы просто посмотреть на место пожара.

- Я не могу вас допустить. Ваша информация будет необъективной.

- Фотография будет необъективной?

- Любую фотографию можно, знаете, преподнести так, как будет выгодно вам.

Место пожара мы всё же сняли с улицы. В этот момент рядом с нами появился завуч колледжа по учебно-производственной работе Даулет БЕРМАГАМБЕТОВ, разговор с которым вышел более конструктивным:

- Этот корпус полностью обесточен, занятий в нём нет. Здание позволяет, мы учимся вон в том соседнем корпусе. У нас 278 учеников. Сейчас идёт экспертиза, разбирательство.

… И объективных деталей трагедии

Итак, удалось выяснить, что огонь в тот субботний день начал распространяться из подсобного помещения в лабораторном корпусе колледжа, и очень быстро был локализован. Дальнейшую картину, насколько смогли, обрисовали работники районной прокуратуры и спасатели.

К слову сказать, сам факт несчастного случая первыми подтвердили в пресс-службе ДЧС Костанайской области уже наутро после трагедии:

Скриншот видео от читателя "НГ"

- В ходе разведки спасателями был обнаружен мужчина 1968 года рождения в бессознательном состоянии. Пострадавший был вынесен на свежий воздух и передан бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, несмотря на принятые меры, спасти мужчину не удалось. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Почти то же словами завуча колледжа Бермагамбетова:

- В тот день сотрудники ЧС прибыли и вынесли охранника, сразу оказали ему первую помощь…

Сами спасатели рисуют несколько иную картину.

- После поступления сигнала из дежурной части мы моментально отреагировали и выехали на место двумя автоцистернами, - сообщил начальник отдела по ЧС Фёдоровского района Азамат ХАЛИЕВ (на фото справа),- По факту гибели охранника колледжа скажу, что информация ограничена оперативно-следственными действиями. Из того, что можно обнародовать – мы извлекли его из горящего помещения. Признаков жизни у него уже не было: угарный газ. Он работал на улице, ему сказали - горит, он забежал и даже не добежал до места пожара. Представьте – он заходит в тёмное помещение, ничего не видит. Там уже было всё обесточено. Шёл на память, по ориентации. Вообще человек в помещении, наполненном угарным газом, долго не продержится. Дело по факту гибели возбудил отдел дознания отдела по ЧС Фёдоровского района. В данный момент работает оперативно-следственная группа. Ждём полноты информации, после чего дело будет передано в суд.

- В этой истории, - считает гражданский активист Серик Байбеков (на фото), - цепляет не только неуклюжая попытка руководства колледжа прикрыть, придержать, затруднить доступ к информации и отстраниться самим. За последние годы в районе произошло несколько серьёзных возгораний, никак не связанных с бытовой неосторожностью.

Действительно, случаи фиксировались либо на больших предприятиях, либо в государственных учреждениях – к примеру, можно вспомнить два недавних пожара на элеваторах, в райбольнице, и нынешний, в сельхозколледже. Что не так с пожарно-технической безопасностью в районе?

- Всё в норме, - считает Азамат Халиев. - У нас существует база о состоянии систем пожарной безопасности, и мы получаем информацию, когда наступает время проверки того или иного объекта, так что проверяем по графику.

Сотрудники районной прокуратуры пояснили, что на этот момент их главная функция по факту гибели охранника учебного заведения в Жарколе – вести надзор за тем, как идет следствие по уголовному делу, возбуждённому районным отделом по ЧС. И продолжение, несмотря ни на что, следует. Но не дай бог – пожаров.

Фото автора