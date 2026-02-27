По прогнозам синоптиков, в субботу, 28 февраля, на западе и юге области ожидаются снег, низовая метель. На севере пройдёт небольшой снегопад. В воскресенье, 1 марта, на западе, севере и юге прогнозируется снег с низовой метелью.

В понедельник, 2 марта, по всей территории области будет идти снег, сопровождаемый метелью. В ближайшие трое суток на юге и востоке ожидается туман.

В Костанае в субботу небольшой снег, в воскресенье и понедельник - снег, низовая метель.

- Ночью в субботу, по области будет 23-28, на западе 20 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём ожидаем -13...-18 °С, на юге -10 °С. В ночь на воскресенье температура опустится до -27...-32 °С, на севере до -35 °С, на юге -23 °С. В дневное время на большей части территории термометры покажут -7...-12 °С, на востоке -15 °С. В понедельник ночью прогнозируем -10...-15 °С, на востоке -18 °С. Днем столбики термометров покажут -3...-8 °С, на востоке -13 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -23...-25 °С, днём -14...-16 °С. В воскресенье: ночью -27...-29 °С, днём -10...-12 °С. В понедельник: ночью -13...-15 °С, днём -5...-7 °С.

В ближайшие три дня ожидается юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, в воскресенье и понедельник с усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ