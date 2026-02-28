В Казахстане изменились правила формирования торговой наценки на социально значимые товары. К тому же список их существенно расширился. По мнению предпринимателей, занятых в сфере торговли, вместе эти нововведения отрицательно влияют на их бизнес. Больше того, и для покупателей будут иметь негативные последствия.

Признак социального товара - в рознице на его закупочную цену нельзя накидывать более 15%

31 вместо 19, но временно

Теперь товаров под грифом СЗПТ - социально значимые продовольственные товары - стало значительно больше. И дело не только в количестве, а в том, что в перечень дополнительно вошли принципиально новые позиции - твердый сыр, черный чай, огурцы, помидоры, яблоки, рыба, говяжья мякоть, курятина тушкой, конина, баранина, мясной фарш.

Приказ «Об утверждении Перечня социально значимых продовольственных товаров» был подписан в министерстве торговли и интеграции 23 декабря 2025 года. С 6 января 2026 года он вступил в силу. При этом расширение списка министерством позиционировалось как временное. Точные даты нигде официально не указаны, но глава минторговли Арман ШАККАЛИЕВ в конце прошлого года упоминал о том, что приказ вводится минимум на квартал, возможно, будет продлен. Это зависит от того, как будут достигаться цели, ради которых упомянутый документ и разработали: «обеспечение прозрачности ценообразования на эти товары, исключение непродуктивных посредников, способствующих росту торговых надбавок». Накануне, сообщала тоже в декабре 2025 года вице-министр торговли и интеграции Айжан БИЖАНОВА, ведомством был проведен анализ продовольственной инфляции во всех регионах Казахстана. По итогам был сформирован список из 30 товаров, которые дают наибольший вклад в рост цен, но значительная их часть не входит в список СЗПТ. Поэтому перечень и решили расширить.

Что интересно, с начала нынешнего года - параллельно с действием приказа - в большинстве регионов страны зафиксирован рост цен на продукты питания, в том числе из списка СЗПТ - крупы, рожки, молочные продукты, мясо.

Цифра та же, смысл другой

Главная отличительная особенность социально значимых продуктов состоит в том, что торговая надбавка в рознице на них не может превышать 15%. Этот процент в абсолютных цифрах остался прежним, но структура надбавки теперь должна соответствовать изменениям, внесенным в Правила внутренней торговли. Например, делать наценку на СЗПТ полагается только от минимальной закупочной цены, указанной в договоре с оптовым поставщиком, или от минимальной отпускной цены производителя.

Наталья Лапшина говорила, что новые требования приведут к вымыванию ассортимента

- Закупили мы гречку, допустим, по 100 тенге от одного поставщика, наценка в соответствии с правилами 15 тенге. А у другого поставщика приобрели фасованную, в красивой упаковке. Там закупочная цена - 300 тенге, - привела пример на заседании отраслевого совета по вопросам торговли палаты предпринимателей Костанайской области его председатель Наталья ЛАПШИНА, - раньше мы к закупочной цене на второй товар имели право добавить 45 тенге, а сейчас все те же 15. И так по всем категориям. Но это неправильно. Есть же дорогие чаи, сыры. Или масло растительное брендированное, в фигурной какой-нибудь бутылке, у которого закупочная цена может нескольких тысяч тенге достигать, то есть на порядок отличается от дешевых позиций. Но надбавку розница может делать только от минимальной цены. К чему это ведет? Мало того, что бизнесу невыгодно так работать. Но это не просто проблема его доходности. Это же еще приведет и к вымыванию ассортимента, сузит для покупателей возможность выбора.

Второй проблемный момент, который активно обсуждали предпринимали, связан с затратами на доставку товаров. Причем он касается всех участников цепочки «производитель - оптовик - розница».

В действующих правилах говорится: «Субъектам внутренней торговли... при реализации социально значимых товаров запрещается включать в торговую надбавку расходы, связанные с перевозкой, хранением, импортом СЗПТ, естественной убылью продовольственных товаров».

Юли Хоруженко: "Оптовиков признают непродуктивными посреднкиами, это неправильно"

- Этот запрет - сегодня главная для нас проблема, - призналась индивидуальный предприниматель Юлия ХОРУЖЕНКО, - у нас оптовая база, поставляем сахар, макароны, крупы. И мы теперь не можем включить в себестоимость товара затраты, которые несем в связи с перевозкой товаров сначала от завода к нам и в дальнейшем от нас до магазина.

По словам предпринимателей, транспортные расходы по разным группам товаров могут составлять 12-15%, то есть фактически обнуляют допустимую для СЗПТ торговую надбавку.

- Затраты же эти очень разные, одно дело я со своих полей своими грузовиками везу перец, томаты. А другое дело зимние поставки, - сказал директор овощного супермаркета Бакир БЕКИРОВ. - Конечно, транспортные расходы на фуру огурцов ниже, чем те, когда я на «ГАЗели» привожу 2-3 тонны, там на одну логистику этих 15% не хватит. Но мне же не надо фуру, чтоб я 15 дней их продавал. Мне надо столько, чтобы за два дня реализовать. И людям надо, чтобы огурец был свежий, хрустящий. Вялый не возьмут. Создастся кризис на прилавке. Ну и мы не можем торговать в убыток, согласитесь... Я, кстати, был удивлен, что такой дорогостоящий скоропорт, как огурцы, томаты зимой, вошел в список СЗПТ.

К теме примыкают вопросы импортеров, у которых в затраты на доставку товаров входят еще и таможенные сборы.

Обидно, слушайте

Во встрече с предпринимателями участвовал руководитель областного департамента по торговле и защите прав потребителей Мурзахан ЕРКАНОВ, который напомнил о том, насколько жестко контролируется соблюдение ценовой дисциплины. При выявлении нарушений штрафуют бизнес без предупреждений. В 2025 году в Костанайской области на 2 млн тенге наказали 220 субъектов торговли, в том числе и за превышение предельной надбавки при продаже СЗПТ. С начала этого года провели 18 проверок.

Департамент, кстати, выявляет еще и непродуктивных посредников.

- В Костанае супермаркет приобретал овощную продукцию у ИП, который являлся сотрудником данного супермаркета. Данный индивидуальный предприниматель является непродуктивным звеном, - привел пример Ерканов.

А в его докладе непродуктивными посредниками были определены те, кто «не создает добавленную ценность в торговле, логистике, хранении и в поиске клиентов».

- Недавно ваши сотрудники нас обозвали непродуктивными посредниками. Я была так возмущена. Можете мне объяснить, на каком основании, - сказала Юлия Хоруженко. - Речь же идет вообще об оптовых базах. Наша накрутка составляет 2 - 2,5 процента всего. Если не будет оптовиков, даже местные производители не смогут свои продукты питания напрямую всем магазинам реализовать. Это чисто физически невозможно. Мы - это нормальный, необходимый сервис в торговле.

Есть предложения

Юлию поддержала Наталья Лапшина, которая подтвердила: всем субъектам розничной торговли сегодня доставку делают дистрибьюторы, что супермаркеты, что магазины у дома - никто за товаром никуда не ездит. Мурзахан Ерканов сказал, что департамент ценит обратную связь от субъектов бизнеса и готов по каждому конкретному случаю разобраться.

Палата предпринимателей подготовила несколько предложений министерству торговли, которые предлагает внести в обновленную нормативную базу. Убрать пункт о расчете надбавки только от минимальной закупочной цены при наличии СЗПТ от нескольких поставщиков. По словам предпринимателей, действующее сейчас требование заставляет их постоянно, по каждой партии пересчитывать эту наценку. Второе предложение - в связи с тем, что действующие нормы не учитывают реальную структуру себестоимости товара, вернуть в эту структуру логистические расходы.

И третье - определить переходный период для применения нововведений.

- У многих из нас заключены долгосрочные договоры, были осуществлены большие поставки за 2025 год. У дистрибьюторов тоже большие остатки, - обосновала проблему Наталья Лапшина. - Из-за новых требований этот товар, еще находясь на складах, стал невыгодным. Просим предоставить переходный период для реализации товара, закупленного в 2025 году. А в целом пытаемся донести до государства, что в уже состоявшихся решениях - много моментов, которые не учтены.

