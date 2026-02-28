Строительство нового парка аттракционов в 11-м микрорайоне Рудного обсуждают с начала года. Его установят между новой школой и ЦУМом, где этой зимой располагадся ледовый городок.

«Словно бабочка, танцующая в воздухе...»

Карусели хочет установить частный инвестор, на что потратит около 300 млн тенге. Правда перед этим ГКП «Городской парк культуры и отдыха» акимата Рудного потратит еще около 100 млн тенге, чтобы подготовить площадку для частного бизнеса. Подробности обсуждали на расширенном совещании 24 февраля.

Директор государственного парка Гульнара НУРКЕНОВА назвала новый парк «комплексным объектом социально-культурной инфраструктуры». Она также заявила, что он будет выполнять сразу несколько функций: организация досуга населения, стимулирование туристической привлекательности региона и вклад в экономику через создание рабочих мест и привлечения посетителей.

Нуркенова рассказала, что в 11-м микрорайоне установят 10 новых аттракционов и презентовала каждый по отдельности.

- На аттракционе «Диско» пассажиры входят на платформу, садятся на тележку и благодаря механизму поворота диска и привода тележки начинают поворачиваться и качаться - вверх и вниз по изогнутой траектории, словно бабочка, танцующая в воздухе, - рассказала Нуркенова. - Аттракцион «Летучий корабль» с одной стороны закреплен на шарнире, что позволяет ему раскачиваться вперед-назад, как маятник. Когда аттракцион начинает движение, мотор постепенно увеличивает амплитуду раскачивания, пока корабль не достигнет вертикального положения - в этот момент пассажиры испытывают сильное ощущение невесомости.

По словам Нуркеновой, в марте карусели изготовят, а ожидаемая дата поставки аттракционов в Рудный — с 10 по 25 апреля.

Точка притяжения?

- Этот проект - это совместная работа парка культуры и инвестора, - сказал аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. - Парк является владельцем земельного участка. Затем будет построено ограждение, проведено электроснабжение и уличное освещение, уложена брусчатка. А все остальное за счет инвестора. Единственная сложность в том, что с момента пересечения границы за два месяца мы должны будем получить сертификат соответствия и разрешение на эксплуатацию этих каруселей из Китая. То есть если придет 25 апреля, то до 25 июня мы должны будем их запустить - это крайние сроки. Мы надеемся, что завершим работы пораньше.

После совещания Виктор Ионенко рассказал корреспонденту «НГ», что 10 новых аттракционов не вместились бы в старый парк, расположенный на берега реки Тобол.

- Мы хотим, чтобы в 11-м микрорайоне был центр притяжения, - сказал аким. - Мы сделаем рекреационную зону, чтобы люди могли гулять, отдыхать, на велосипеде покататься.

Гульнар Нуркенова в разговоре с «НГ» рассказала, что инвестор все-таки думал над тем, чтобы поставить свои аттракционы в старом парке.

- В нашем парке проходимость огромная, около 1000 человек в день в праздничные и выходные, это очень популярное место у рудничан, - считает Нуркенова. - Инвестору предлагали и наш парк, но он взвесил все доводы и учел, что в 2024 году парк топили талые воды. Поэтому и попросил другой участок.

Общественник и экоактивист Максим ФРОЛОВ в своем посте в социальной сети Instagram к идее строительства нового парка аттракционов в Рудном отнесся критически:

- Не могу отделаться от ощущения, что это парк без будущего, - написал он. - Набор аттракционов максимально безопасный и максимально скучный. Карусели, корабли, фениксы и паровозики. Всё это было актуально лет 15 назад. Сегодня этим никого не удивишь. В проекте нет ни одного аттракциона, ради которого человек поедет специально. Нет якоря, нет вау, нет причины возвращаться второй раз. Парк полностью заточен под детей младшего возраста. Подростки, молодёжь и взрослые просто вычеркнуты. А именно они формируют повторный трафик и деньги.

Фролов отмечает, что новый парк сгодится как городской объект для галочки, но «как бизнес это слабая и рискованная история с длинной окупаемостью». Он выразил надежду, что проект доработают.

В далеком 2018 году именно Максим Фролов был одним из немногих, кто критиковал строительство в Рудном дорогостоящего колеса обозрения. Тогда он назвал планы акимата «пиром во время чумы». Напомним, рудненское колесо обозрения в итоге снесли, а проект оказался в центре крупного коррупционного скандала.

Виктор Ионенко уже рассказывал, отвечая на вопрос «НГ», что в новом парке не планируется строительство нового колеса обозрения.

ТРЦ, стадион и многоэтажки

По словам Ионенко, помимо парка в 11-м микрорайоне построят торгово-развлекательный центр. Правда у этого проекта пришлось сменить инвестора. Обсуждается также строительство нескольких многоэтажных жилых домов, которых ранее не было в проекте застройки.

Отметим, что в презентованном в декабре 2023 года плане детальной планировки 11-го микрорайона не было и парка аттракционов. На его месте предлагалось построить поликлинику. Но эти планы все еще на стадии обсуждения. По словам Ионенко, поликлинику могут возвести за счет средств компании ERG, если это предложение одобрит аким области.

- Что касается строительства стадиона в 11-м микрорайоне, проект у нас готов, но, к сожалению, средств на это пока нет, - сказал Ионенко. - И если мы завершим еще и стадион, то в основной массе строительство в основной массе завершится.

Фото автора и кадры из презентации Гульнары Нуркеновой





