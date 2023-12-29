План детальной планировки 11-го микрорайона обсуждали в акимате Рудного. Застраивать собираются участок в центральной части города, но большого возмущения со стороны горожан пока нет. Дело в том, что новые здания планируют возвести на пустыре. Возможно, поэтому общественные слушания прошли почти без участия жителей, вызвав интерес в основном у журналистов. Предыдущий проект разработали еще в 2009 году, реализовать его не смогли. Новый, скорее всего, будет воплощен в реальность. Хотя вопросы к нему есть.

«Пустырь, заброшенный пустырь!»

Вопрос о будущем строительстве подняли до общественных слушаний. 13 декабря ветеран труда Кадырхан КОЖАНОВ на встрече акима области с рудничанами высказал недовольство тем, что строительство школы и торгового центра начинается до утверждения плана детальной планировки. Он направлял главе региона письмо с просьбой изучить проблему, но на встрече никто из чиновников об этом письме не вспомнил. Тогда Кожанов решил повторно зачитать свое обращение. Пенсионер считает целесообразным реставрировать стадион, на месте которого сейчас начато строительство школы. В 11-м микрорайоне построить не одну, а две школы: с казахским и русским языком обучения. А также определиться с политикой в сфере озеленения нового микрорайона.

Проект застройки 11-го микрорайона показали на общественных слушаниях

- При строительстве в 11-м микрорайоне уничтожают сотни многолетних зеленых насаждений разных пород, отчего у меня душа болит, - сказал Кожанов акимам области и города. - Высадку деревьев проводили как весной и осенью, так и в зимнее время дорогостоящими крупномерными деревьями в возрасте от 8 до 10 лет. Это труд целого поколения рудничан! В свое время я был директором ГКП «Зеленое хозяйство», впоследствии оно называлось «Зеленстрой». С нашим коллективом мы закладывали парк в 11-м микрорайоне. Одними из первых более 30 лет назад мы внедрили высадку пирамидальных тополей. Сегодня они здорово вписываются в архитектурный облик города.

Кожанов спрашивает: кто теперь будет возмещать спиленные из-за строительства деревья? Свое обращение передал лично в руки акиму Костанайской области Кумару Аксакалову. «Жители имеют право голоса и с ними нужно бы считаться», - резюмировал Кадырхан Кожанов.

Кадырхан Кожанов передал свое обращение лично в руки акима области

- В 11-м микрорайоне мы планировали построить поликлинику по проекту ГЧП, но решение еще не принято, поэтому говорить о строительстве преждевременно, - ответил на вопросы аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. - Мы можем назвать насаждения в 11-м микрорайоне парком? Нет, это пустырь, заброшенный пустырь! Он многие годы не нес функционально ничего. Когда там начали строить школу, появились какие-то возмущения. Есть градостроительный совет, есть общественный совет. К вашему сведению, есть план детальной планировки. Есть правила, которые предусматривают компенсационную высадку взамен срубленных деревьев или выплату денег в бюджет. Мы приняли решение посадить новые деревья в пятикратном размере. Чтобы была хорошая парковая зона, за которой будут ухаживать. Эти вопросы на контроле.

Школа, гостиница, ФОКи...

19 декабря в акимате Рудного прошла презентация плана детальной планировки. Проект разработала компания из Актобе - ТОО «ASK PROJECT». Согласно данным сайта государственных закупок, разработка ПДП обошлась отделу архитектуры в сумму чуть более 4 млн тенге. Договор, заключенный путем из одного источника по несостоявшимся закупкам, был заключен 20 ноября 2023 года. То есть на разработку проекта ушло чуть меньше месяца.

Что в итоге будут строить? Проект детальной планировки описала главный специалист ТОО «ASK PROJECT» Айтгуль СЕЙТЖАПАРОВА.

- В новом микрорайоне построят поликлинику, школу на 900 мест по проекту «Самрук-Казына», - рассказала она. - Сразу за школой будет спортивный комплекс. Также рядом будет спортивная арена и два физкультурно-оздоровительных комплекса. Между школой и ФОКом разместится ТРЦ «Компас». Со стороны ул. Студенческой появится автоцентр, а в верхней зоне - гостиница на 100 мест. Везде будут заезды, парковочные места. Чтобы каждому жителю было удобно.

Некоторые детали - еще в процессе согласования. Например, новая гостиница на сотню мест находится недалеко от заправочной станции. А корреспондент «НГ» поинтересовался, зачем такому небольшому городу еще одна гостиница, неужели у нас такой большой поток туристов?

Уляна Бухвалова: «Как оказалось, негде размещать иногородних участников соревнований»

- Земля здесь предоставляется по аукциону, скорее всего, это будет частное строительство, - пояснила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Рудного Ульяна БУХВАЛОВА. - Там будет физкультурный комплекс, борцовский зал, и инвесторы изъявили желание построить рядом гостиницу. Потому что у нас много чемпионатов по борьбе. Как оказалось, негде размещать иногородних участников соревнований. Мы тогда сможем проводить соревнования на должном уровне. Но здесь будут жить не только спортсмены, это уже будет зависеть от владельца здания и его маркетинговой политики.

«Я не против, но...»

Предыдущий проект был разработан в 2009 году, но не был реализован и устарел. Кадырхан Кожанов, который после встречи с акимом области пришел на общественные слушания и стал там единственным представителем той самой общественности, спрашивал, почему строительство школы и ТРЦ началось до утверждения ПДП?

- Генеральный план предусматривает здесь строительство социальных объектов, - ответила Бухвалова. - Земля под ТРЦ в частной собственности. Этот участок и тогда был отведен под торговый центр. Сейчас мы это учли, поэтому запланировали его строительство.

- Я не против строительства, но я хочу, чтобы там соблюдали все законы Казахстана, - отметил Кожанов. - Если они строят, то пусть пересадят. Можно ведь и прислушаться к пожеланиям рудничан, оставить стадион в 39-м микрорайоне, а в 11-м сделать не одну, а две школы. Места хватит!

Бухвалова отметила, что стадион в 39-м микрорайоне находится в ужасном состоянии и восстановлению не подлежит. Мол, его ремонт обсуждался еще при предыдущем акиме области Архимеде Мухамбетове. А гимназия № 2 нуждается в новом здании, потому и приняли решение строить вместо стадиона школу.

- Единственный в городе спорткомплекс «Горняк» принадлежит комбинату, для городских мероприятий необходимы деньги для оплаты аренды, - отметила Бухвалова. - Есть еще футзал, но там только футбол. Поэтому у города есть большая потребность в новых спортивных объектах.

Новый план детальной планировки рассчитан на 5-7 лет. Одними из первых должны появиться ФОКи и школа. Скорректировать и утвердить ПДП должны до конца года. По идее, за это время еще можно внести правки. Но, скорее всего, существенных корректировок уже не будет.

Фото Георгия ГОВОРОВА