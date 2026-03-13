Судебное разбирательство по делу блогера Миршата САРСЕНБАЕВА подходит к завершению. На протяжении последних двух месяцев в Специализированном межрайонном уголовном суде допрашивали потерпевших и свидетелей. В основном это либо сотрудники птицефабрики, принадлежащей ТОО «Poultry-Agro», либо те, кто принимал участие в расследовании и обыске дома и машины подсудимого. Пересказываем некоторые их показания в трех эпизодах.

Миршату Сарсенбаеву грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет

Напомним, блогера из Карабалыка обвиняют по ч. 4 п. 2 ст. 194 УК РК (вымогательство в особо крупном размере). Сарсенбаев снял ролики о нарушениях санитарных норм на птицефабрики ТОО «Poultry Agro». Видео опубликовал на своем канале в YouTube, который в феврале 2025 года насчитывал 2 370 подписчиков. Среди зрителей оказались представители госорганов, которые инициировали проверки и оштрафовали ТОО на общую сумму 688 000 тенге.

Теперь следствие трактует эти штрафы как ущерб репутации и экономическому благополучию предприятия.

Также, по версии следствия, после публикации и штрафов блогер Сарсенбаев начал вымогать у генерального директора птицефабрики Кайрата Маишева 15 млн тенге за то, что прекратит публикацию роликов на своем канале.

Эпизод первый: юрист и негативный контент

Ключевым очевидцем по делу стал юрист птицефабрики Игорь ШИШОВ. Именно он вел переговоры с блогером по поручению Маишева, и он обратился с заявлением в полицию о вымогательстве. Сейчас он в статусе потерпевшего.

Юрист Игорь Шишов просил блогера удалить видео о нарушениях на птицефабрике

- У предприятия есть штатные юристы, которые ведут текущую работу, а я, как представитель, занимаюсь более стратегическими вопросами и напрямую контактирую с генеральным директором, консультирую его по более важным вопросам, - рассказывал на заседании 16 января Шишов. - Факт нарушений (выявленных Сарсенбаевым - «НГ») был установлен. Я сказал Маишеву, что смысла их обжаловать нет. И для компании наилучший исход - признать нарушение и уплатить штраф в сокращенном порядке в 50%. Что и было сделано.

Шишов заявил в суде: посмотрев YouTube-канал блогера, он понял - на одном ролике все однозначно не закончится. А позже пришел к выводу, что Сарсенбаев «задался корыстным умыслом завладеть чужим имуществом».

- Я приехал в районный Дом культуры, нашел Сарсенбаева и поинтересовался, в чем причина выхода видео и почему такое предвзятое отношение к птицефабрике, - вспоминал первую встречу с блогером Шишов. - Сарсенбаев, хочу подчеркнуть, всегда с людьми разговаривал надменно и высокомерно, с какой-то доминантной позиции. Он сказал мне: «Я давно за вами гонялся, не было просто повода, руки до вас не доходили». Я удивлен, ведь мы о нем никогда знать не знали. Чем мы ему не угодили? Он вспомнил про вонь два года назад на птицефабрике и что ему не понравилось, как с ним разговаривал наш представитель. Он сказал мне: «Я вас все равно к ногтю прижму. Раньше руки не доходили. А сейчас я опубликовал видео».

Шишов признался, что просил блогера удалить видео, но получил жесткий отказ - Сарсенбаев сказал, что не хочет рисковать своей репутацией.

- Ну хорошо. Я ему говорил, что надо как-то из этой ситуации выходить, - говорил в суде Шишов. - Мы же не можем постоянно на эти проверки отвлекаться. Я пытался ему объяснить, что предприятие простаивало 8 лет, а мы его выкупили вместе с долгами и запустили производство. Я ему рассказывал, что налогов более миллиарда выплачено, что у нас работают 250 человек, то есть резонанс от его видео может затронуть каждую десятую семью в Карабалыке. Ведь его видео носят негативный характер, без альтернативного мнения. Но Сарсенбаев слышит только себя, у него есть только его правда. Его критика носит деструктивный характер.

- Мы долго общались с Сарсенбаевым, а потом он разворачивает свой кнопочный телефон, а там написано: «Новый Shacman», - добавил Шишов. - Я был готов ко всякому. Но к этому не был готов. Меня сумма повергла в шок. Я опешил и говорю, что это не меньше 20 млн тенге. Хотя на самом деле больше. Он говорит: «Вот такая вот цифра, о меньшем разговора быть не может». Я сказал, что мне нужно переговорить с руководством.

После разговора с Маишевым юрист птицефабрики и обратился в полицию.

- Он выставил угрозу и в дальнейшем он разговаривал со мной только иносказательно, оказывая давление, чтобы у меня не было другого выхода, - резюмировал Шишов. - Я не понимал, за что предприятие должно платить 20 млн тенге, ведь мы уже получили штрафы. Значит, я сделал вывод, что это уже не первый случай вымогательства. Наверное, у него есть какой-то опыт в этом деле. Требование было предъявлено 10 февраля, когда на мне не было никаких записывающих устройств.

Другие свидетели, представители службы безопасности птицефабрики, по сути, пересказывали лишь то, как устраивали встречи Сарсенбаева и Шишова, но содержание большинства диалогов не слышали.

Эпизод второй: упущенная работа

Свидетель Иван РЯБЕЦ - индивидуальный предприниматель. Он совсем не видел, как Шишов встречался с Сарсенбаевым. И вообще, об обстоятельствах дела мало что знает. Почему же он в списках свидетелей?

- Мы строили объекты в Карабалыке, - рассказывал Рябец 30 января. - Мы тогда ФОК строили, это был июнь-июль 2024 года. Мы возили грунт, а он (Сарсенбаев - «НГ») снимал нас, мешал работе. Нам куда начальство сказало, туда мы грунт и возили. Но он считал, что были нарушения. Мы хотели выяснить, что он хочет. Он сказал, что будет говорить только с начальством. Мы остановили работы. Через день-два опять начали возить. А потом я увидел, как Миршат на ФОКе работает со своим погрузчиком. Он залез на мое место. У нас с Сарсенбаевым был разговор. Он интересовался, что лучше взять, грузовик МАЗ или Shacman. Я говорил, что Shacman в Карабалыке может асфальт сломать и лучше взять МАЗ.

Отвечая на вопросы адвокатов, Рябец уточнил: когда он услышал об аресте Сарсенбаева, сам пошел в районный отдел полиции и дал свои показания.

- Это был мой гражданский долг, - объяснил свое решение свидетель. - Полицейские меня не просили давать показания. Я сам им все рассказал.

Миршат Сарсенбаев, задавая вопросы этому свидетелю, пояснил, что писал заявления в госорганы из-за того, что предприниматель якобы незаконно брал песок из карьера.

Эпизод третий: понятые и их память

Среди допрошенных свидетелей много тех, кто участвовал в следственных действиях по делу Сарсенбаева. К примеру, карабалыкчанин Рустам КОЖАМУРАТОВ был понятым при обысках. Он пояснял, что учится на юриста и поэтому ему было интересно посмотреть на реальные следственные действия.

- Я так понял, мы вообще изначально не знали, что искали, - отвечал на вопросы адвокатов Кожамуратов. - Следователь говорил насчет того, что ищем, но я не помню. Нас как свидетелей позвали... Миршат потом сам сказал, что покажет нам, где деньги лежат. Он показал, что ближе к забору в его дворе, за шифером, лежал пакет с пачкой денег. Пакет вскрыли, мы стояли рядом, но что там было, изначально не видели. Пакет был непрозрачный. Потом оттуда достали деньги 20-тысячными купюрами и начали считать. Сколько было денежных купюр, не помню.

На большинство вопросов Кожамуратов отвечал кратко: «Не помню».

Миршат Сарсенбаев, обращаясь к свидетелю, больше спрашивал про его отца, который раньше работал в полиции. Несколько лет назад блогер снял фильм про то, как отец Кожамуратова попал в аварию. Видимо, у его отца с Сарсенбаевым тяжелые отношения.

На нескольких заседаниях по делу Сарсенбаева допросили начальника отдела департамента полиции Костанайской области, криминалистов, следователей и заместителя начальника РОВД и даже акима Карабалыка Рустама БАЙКАНОВА - на тот момент заместитель главы поселка тоже был понятым при обыске по делу Сарсенбаева.

Защита ранее указывала, что Байканов есть в протоколе обыска, но на видео обыска его нет. Корреспондент «НГ», к сожалению, пропустил его допрос. Но вот как его показания пересказывает наблюдатель Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников «Adal Sot»:

- Его не видно на камере, потому что было много народа, выходил в коридор, наблюдал из гостиной. Видеозапись проводилась. Не может сказать количество людей и ознакамливали ли их с какими-то документами. Не видел, как Сарсенбаев что-то подписывал. Пригласили на следующий день в первой половине для подписания протокола. Присутствующих не может назвать. С содержанием протокола ознакомлен.

Теперь адвокатам и прокурору необходимо обобщить показания свидетелей и подготовиться к судебным прениям, которые предварительно планируется провести 18 марта.

Фото Георгия ГОВОРОВА





Читайте также:

«Если про тебя на всю страну рассказывают...» - Кайрат Маишев выступил в суде Костаная по делу блогера, обвиненного в вымогательстве

«Формально нет ни потерпевшего, ни подозреваемого» - Адвокаты блогера из Карабалыка, обвиненного в вымогательстве, заявили о многочисленных нарушениях

Моральный облик блогера, обвиняемого в вымогательстве у директора птицефабрики, обсуждали в суде Костаная