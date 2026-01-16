Предприниматель и депутат областного маслихата Кайрат МАИШЕВ давал показания 15 января. И хотя бизнесмен, как генеральный директор ТОО «Poultry-Agro», является главным потерпевшим, он появился в суде в первый и, по всей видимости, в последний раз.

Его допрос продлился почти 2 часа. Он рассказал свою версию произошедшего и раскритиковал блогеров, которые своими роликами мешают бизнесу.

Напомним, блогера из Карабалыка Миршата САРСЕНБАЕВА обвиняют по ч. 4 п. 2 ст. 194 УК РК (вымогательство в особо крупном размере). Сарсенбаев снял ролики о нарушениях санитарных норм на птицефабрики ТОО «Poultry Agro». Видео опубликовал на своем канале в YouTube, который в феврале 2025 года насчитывал 2 370 подписчиков. Среди зрителей оказались представители госорганов, которые инициировали проверки и оштрафовали ТОО на общую сумму 688 000 тенге.

Теперь следствие трактует эти штрафы, как ущерб репутации и экономическому благополучию предприятия.

Также, по версии следствия, после публикации и штрафов блогер Сарсенбаев начал вымогать у генерального директора птицефабрики Кайрата Маишева 15 млн тенге за то, что прекратит публикацию роликов на своем канале.

Возникли вопросы

В суд Маишев пришел с небольшим опозданием. Сообщил, что видит подсудимого второй раз в жизни. Фамилию Сарсенбаева назвал только после подсказки от своих юристов.

- Мне скинули ролик в YouTube о моем предприятии, где рассказывалось о ситуации, которую снял автор. Так я и узнал о подсудимом, - рассказал Маишев. - У меня, как у собственника, возникли вопросы: кто ошибся, почему так произошло. Был роздан ряд поручений производственному персоналу. И, так как у меня есть соглашение на юридические услуги с Игорем Шишовым, я его пригласил. И принял решение, чтобы он посмотрел в законном порядке на эту ситуацию. Он выехал в Карабалык. А когда вернулся, рассказал, что автор ролика просит автомобиль "Шакман" или деньги, чтобы убрать этот ролик или не выпускать следующие ролики. Я сказал - решить вопрос по закону, обратиться в правоохранительные органы. Дальше всеми вопросами занимался Шишов, потому что это не мое направление деятельности.

Адвокат Эльмира САНКАЕВА просила уточнить - какое именно поручение владелец птицефабрики дал своему юристу?

- Я дал поручение разобраться, чтобы выехал на территорию, - ответил потерпевший. - А с кем он встречался, с кем разговаривал - это мне неизвестно. У Шишова достаточно компетенции, чтобы самому принимать решения, с кем встречаться.

Маишев признал, что на птицефабрике действительно были нарушения, которые и заснял блогер. Подчеркнул: был готов к тому, что его предприятие после роликов оштрафуют.

Прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ спросил, знает ли Маишев, что трактористы на его птицефабрике работают без водительских прав?

- Все возможно, - ответил Маишев. - Я же не принимаю человека на работу. Если нет прав, значит, наказание несет начальник парка, который его брал. Справочно скажу, что, наверное, чтобы в селе найти человека с правами и по определенной специальности, это очень большая проблема.

«У нас каждый сейчас блогер»

Отдельно адвокаты и Маишев дискутировали о репутационном и финансовом ущербе, которое ТОО «Poultry-Agro» понесло от видеороликов блогера. Просили назвать конкретные расторгнутые договоры или представить документ с финансовым обоснованием потерь.

- Я сейчас так не могу сказать цифру. Но если про тебя на всю страну рассказывают, что ты нарушаешь закон и вредишь экологии... - сказал Маишев. - У нас не просто областная компания, мы - международное предприятие. Весь негатив - это не просто о том, что с нами расторгнут договор, это влияет вообще на доверие и репутацию фабрики. Я не занимаюсь юридическим анализом конкретных договоров. Если надо, мы ущерб подсчитаем.

Маишев заявил, что не считает штрафы, выписанные за нарушения, выявленные Сарсенбаевым, материальным ущербом. Но отметил, что ролики блогера навредили репутации ТОО «Poultry-Agro».

- Когда идет негативная информация о предприятии... У ТОО есть инвестиционная база - это банки, финансовые институты, партнеры, - объяснил предприниматель, - и они оценивают, стоит ли этому ТОО давать деньги. На тот момент у нас было много проектов. И пока мы занимаемся доказыванием своей правды, ни один партнер не даст денег до окончания судебных разбирательств. Что это влечет? Мы не развиваемся и не получаем новую прибыль, не создаем новые рабочие места. Поэтому мне и не нужно делать анализ, чтобы понять объем ущерба.

Кайрат Маишев эмоционально заявил, что понес имущественный ущерб, так как не смог продать 2 000 тонн мяса, что эквивалентно 2 млрд тенге.

Адвокаты спрашивали: ролики Сарсенбаева - это форма общественной критики или форма давления? Депутат Кайрат Маишев в ответ высказался в суде о работе блогеров:

- Не знаю, но в любом случае то, что он заснял, имеет место быть. Я, наверное, сейчас уйду в сторону. К сожалению, у нас нет такого понимания, что если мы хотим помочь друг другу... Кто-то за район болеет, кто-то за предприятие, кто-то за людей переживает. Мне кажется, что в этой ситуации можно было просто приехать на предприятие, рассказать о проблеме. Может быть, диалог бы получился. А у нас сейчас каждый блогер, сразу снимает на телефон.

- Вы отрицательно относитесь к блогерам? - уточнила адвокат Снежанна ЖУКОВА.

- Я считаю, что их нужно придать закону, - ответил Маишев. - Мы об этом всегда говорим. И поверьте, будет закон, в котором блогеры будут отвечать согласно Закону «О СМИ». Вот тогда эта категория людей будет ценить и свою работу, и труд других людей. Мы не идеальны, мы можем ошибаться - никто не спорит. Но шантажировать и вымогать - это не инструмент.

Кайрат Маишев попросил в дальнейшем рассмотреть дело без его участия. Выразил готовность представить в суд письменный отзыв для прений сторон.

Адвокаты блогера просили вызвать в суд родного брата предпринимателя - Даулета Маишева, исполнительного директора птицефабрики. Именно он занимался выделением денег, которые позже юрист Шишов перекинет через забор блогера.

В суде также выступил сам Игорь Шишов. О его показаниях «НГ» расскажет в отдельной публикации.

Фото автора

Читайте также:

Моральный облик блогера, обвиняемого в вымогательстве у директора птицефабрики, обсуждали в суде Костаная

"У вас пройдет обыск!" - Что искали и изымали следователи в доме блогера Миршата Сарсенбаева?

«Формально нет ни потерпевшего, ни подозреваемого» - Адвокаты блогера из Карабалыка, обвиненного в вымогательстве, заявили о многочисленных нарушениях