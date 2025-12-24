В основном защитники ссылаются на процессуальные нарушения, которые, по их мнению, были допущены в ходе следствия. Однако их, как считают адвокаты, вполне достаточно, чтобы заявить ходатайство о прекращении уголовного преследования.

Этот вопрос обсуждали сегодня, 24 декабря, на заседании в специализированном межрайонном уголовном суде.

Напомним, блогера из Карабалыка Миршата САРСЕНБАЕВА обвиняют по ч. 4 п. 2 ст. 194 УК РК (вымогательство в особо крупном размере). Если вина будет доказана, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Сарсенбаев снял ролики о нарушениях санитарных норм на птицефабрики ТОО «Poultry Agro». Видео опубликовал на своем канале в YouTube «Неудобные вопросы Миршата Сарсенбаева», который в феврале 2025 года насчитывал 2 370 подписчиков. Среди зрителей оказались представители госорганов, которые инициировали проверки и оштрафовали ТОО на общую сумму 688 000 тенге. Теперь следствие трактует эти штрафы, как ущерб репутации и экономическому благополучию предприятия. Также, по версии следствия, после публикации и штрафов блогер Сарсенбаев начал вымогать у директора птицефабрики, депутата областного маслихата Кайрата Маишева, 15 млн тенге за то, что прекратит публикацию роликов на своем канале.

Адвокат Снежанна ЖУКОВА 24 декабря заявила, что сделала запрос в департамент правовой статистики Генеральной прокуратуры РК по Костанайской области. Она просила предоставить копии всех сведений и документов по уголовному делу Сарсенбаева, которые составляли в начале расследования. А также все данные по негласным следственным действиям.

- В ответе департамента есть данные об отсутствии процессуальных оснований для продолжения судебного следствия, - сообщила Жукова. - Из их ответа следует, что в деле отсутствует потерпевший. От слова совсем. Нет информации ни о ком, кто сейчас считается пострадавшим от действий блогера. Нет документа, подтверждающего, что постановление о признании потерпевшим было действительно вынесено и зарегистрировано. В печатном варианте оно есть, но без внесения в электронную базу - данная бумага, как документ, ничтожна.

Жукова делает вывод - раз в деле нет юридически оформленных документов о потерпевшем, то и событие преступления отсутствует. Тем более, что в деле нет постановления о признании Сарсенбаева подозреваемым: ни в бумажном, ни в электронном формате.

- Проще говоря, все документы, которые отсутствуют в Едином реестре досудебного расследования, с точки зрения закона не имеют никакой силы, - отметила Жукова. - Если в ЕРДР нет ни оформленного потерпевшего, ни подозреваемого, нет документов о проведении обыска, о признании вещественных доказательств. В совокупности это означает, что данное уголовное дело не имеет законного основания для существования, а потому подлежит прекращению. Суд при обнаружении обстоятельств, препятствующих для дальнейшего рассмотрения дела, обязан дело прекратить. Сейчас Миршат Сарсенбаев находится под стражей без законных оснований. Потерпевшего де-юре нет, никому никакого вреда не нанесено. Человек уже долго сидит за решёткой по делу, которого с точки зрения закона нет. Кто будет нести за это ответственность?

Жукова просила признать собранные следствием доказательства незаконными, а Миршата Сарсенбаева освободить из-под стражи.

Обвинение с доводами адвоката не согласилось. И суд не стал отпускать блогера на свободу.

Ходатайство защиты удовлетворили частично. Ответ из прокуратуры на адвокатский запрос к делу приобщили, а все требования Жуковой оставили открытыми до конца судебного следствия. Оценку процессуальным нарушениям суд даст при определении окончательного решения по делу.

