Личность жителя Карабалыка Миршата САРСЕНБАЕВА вызвала вопросы не только у прокурора, но и у юристов ТОО «Poultry Agro». Весь день 17 октября в специализированном межрайонном уголовном суде допрашивали подсудимого. Интересовались не только обстоятельствами его встреч и разговоров с представителями птицефабрики, но и тем, какие у него ценностные ориентиры.

Напомним суть дела. Сарсенбаев снял ролики о нарушениях санитарных норм на птицефабрики ТОО «Poultry Agro». Видео опубликовал на своем канале в YouTube п«Неудобные вопросы Миршата Сарсенбаева», который в феврале 2025 года насчитывал 2 370 подписчиков. Среди зрителей оказались представители госорганов, которые инициировали проверки и оштрафовали ТОО на общую сумму 688 000 тенге.

Теперь следствие трактует эти штрафы, как ущерб репутации и экономическому благополучию предприятия. Также, по версии следствия, после публикации и штрафов блогер Сарсенбаев начал вымогать у директора птицефабрики, депутата областного маслихата Кайрата Маишева 15 млн тенге за то, что прекратит публикацию роликов на своем канале.

«Характеризует его личность»

Заседание 17 октября началось с того, что адвокат ТОО "Poultry Agro" Талгат АХМЕТОВ попросил приобщить все предыдущие судебные решения по делам, в котором Сарсенбаев участвовал и как истец, и как потерпевший, и как обвиняемый.

Талгат Ахметов и Игорь Шишов

- Мы заслушали показания подсудимого, видели его выступления в прессе, поэтому у меня ходатайство о приобщении материалов, характеризующих подсудимого, - обратился к суду Ахметов. - Потому что все так освещается, как будто подсудимый - человек порядочный и честный, не нарушает закон. Считаю, что это было упущение со стороны следствия. Сарсенбаев - не такой добропорядочный гражданин, каким он пытается казаться перед судом и прессой.

Среди приобщенных судебных дел - о том, как Миршат Сарсенбаев подрался в 2017 году и был оштрафован на 15 МРП. О том, как его в 2020 году привлекли за нарушение временных ограничений во время пандемии - выходил из дома и снимал репортажи. О том, как в 2024 году его судили за распространение клеветы о работе местного участкового Мураткана Берденова. Про последний суд «Наша газета» рассказывала. Тогда блогера оправдал областной суд - факт клеветы не подтвердился, но председатель коллегии апелляционной инстанции усмотрел в действиях блогера признаки кибербуллинга.

Юрист птицефабрики и депутат Рудненского маслихата Игорь ШИШОВ, который вел переговоры с блогером и передавал ему деньги, просил суд приобщить эти документы, так как «они характеризуют личность подсудимого и истинные мотивы его действий, а также олицетворяют его корыстность в аналогичных случаях».

- Мы не против приобщения этих судебных решений, так как считаем, что эти документы наглядно показывают, что Сарсенбаев всегда решал споры через определенный порядок, - отметила адвокат Эльмира САНКАЕВА. - Для этого никого не надо просить удалять публикации. Из этих же актов можно понять, что Сарсенбаев всегда боролся за свои права законными способами.

Почему не разоблачил Шишова?

Адвокат Ахметов также обратил внимание на то, что Сарсенбаев прошел обучение на практикуме по основам юрдической безопасности для журналистов, организованном фондом защиты свободы слова «Adil Soz». Подчеркнув, что практикум прошел при поддержке Посольства США.

- Вы что-то для себя подчеркнули на этом мероприятии о том, как должен вести себя журналист, когда ему делают незаконные предложения, куда следует обращаться? - спрашивал Ахметов.

Сарсенбаев ответил, что такие ситуации на практикуме не обсуждали.

- Если с моей стороны была провокация (якобы Шишов предлагал блогеру деньги за удаление ролика - «НГ»), почему вы не изобличили меня в одном из своих роликов? - спрашивал адвокат Шишов. - Почему, если вы опасались с моей стороны противоправных действий, не обратились с заявлением в полицию?

- Тогда бы вы подали иск в суд, что я распространяю клевету, поскольку я не собирал доказательства того, как вы предлагали мне деньги, - ответил блогер. - Если вы помните: вы жалуетесь на то, что вас может наказать руководство, что вы можете лишиться работы. Я вам сказал, что мне ничего не надо. Если бы я хотел вам плохо сделать, надо было обратиться. Я же от вас ничего не требовал, никаких условий не ставил.

Судья Аделия ХАСЕНОВА несколько раз повторила вопрос: понимал ли блогер, что предложение денег за удаление видео является законным или незаконным? Сарсенбаев сообщил, что он не юрист и не знает ответа на этот вопрос.

«Чтобы адвокат не замерз»

Прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ тоже пытался понять мотивы действий блогера. Он спрашивал: почему Сарсенбаев сначала пригласил Шишова сесть в свой автомобиль, а после завел двигатель и повез его до своего дома?

- Это был февраль, на улице было холодно, поэтому предложил поговорить не на улице, а в машине, - отвечал Сарсенбаев. - Я прогревал свою машину марки Chevrolet Nexia. Кто знает эту машину, тот понимает, что если завести ее и не двигаться, то она не греет салон. Поэтому нужно немного проехать.

- В прошлом заседании вы отказывались разговаривать с Шишовым, что он навязывался к вам для решения вопроса. Верна ли эта позиция сегодня? - продолжил допрос прокурор.

- Я его знать не знал. Он сам ко мне приехал, постоянно мне названивал, я даже блокировал его телефон. Я не искал с ним встреч. 19 февраля я даже не знал, что он приехал в Карабалык. Меня пригласили на разговор с Шишовым мой сосед, который не сказал, кто и о чем хочет со мной поговорить.

Прокурор посчитал, что в показаниях блогера есть противоречия: с одной стороны он избегал Шишова, а с другой сам пригласил адвоката в свой автомобиль и катал по селу.

Миршат Сарсенбаев рассказал, что 13 февраля Шишов приезжал в Карабалык и в телефонном разговоре сообщил, что привез деньги на большую сумму. Однако запись этого разговора в деле почему-то отсутствует. Подсудимый уверяет, что от денег он отказался.

- Во время телефонного разговора вы просили Шишова раздеться догола и только после этого пройти в дом? - спросил прокурор.

Сарсенбаев ответил, что ему голый мужчина в доме с его детьми не нужен. Однако он попросил оставить в машине куртку, чтобы тот скрытно не пронес никакие рюкзаки или другие сумки в дом, так как опасался провокаций.

- А вы не думали, что он замерзнет? - спросил прокурор. - Вы ранее посадили его автомобиль и катали по поселку,чтобы он не замерз. А тут вам не было его жалко?

- Я его не на улице бросил, а пригласил в свой дом, - ответил Сарсенбаев. - От калитки до порога не более 10 метров. Никто за это расстояние не замерзнет. В дом я его пригласил из уважения. У меня была только одна цель - договориться о том, чтобы меня пустили на птицефабрику и показали, как там все устроено. Чтобы я мог поговорить с руководством. Но я на этом не настаивал. С Шишовым об этом говорить было невозможно, потому что он все разговоры сводил к тому, как бы договориться.

Следующее заседание назначили на 3 ноября. Планируется, что суд сможет начать изучение документов и собранных следствием доказательств, в том числе записей негласных следственных действий.

Фото автора и из архива "НГ"





