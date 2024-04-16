Гражданский активист Миршат САРСЕНБАЕВ больше месяца пытается доказать свою невиновность в суде. На него составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 73-3 КоАП РК (Клевета, совершенная публично или с использованием СМИ). Поводом стал ролик с критикой работы местного участкового Мураткана БЕРДЕНОВА. Полицейский посчитал ролик "порочащим его честь и достоинство, подрывающие его репутацию".

Миршат Сарсенбаев



Карабалыкчанин ведет YouTube-канал «Неудобные вопросы Миршата Сарсенбаева». На него подписаны чуть больше 2 000 человек. Ролик «Фальсификация или его безграмотность??? Как считает общественность?» набрал на момент написания статьи 6 182 просмотра. В нем рассказывается о ДТП, которое произошло в ноябре 2023 года возле села Научное. Машина сбила жеребенка, на место приехала полиция, которая, по мнению Сарсенбаева, «проводит некачественную работу». В видео высказываются очевидцы этой аварии.

19 марта Карабалыкский районный суд признал Сарсенбаева виновным в распространении клеветы с использованием Интернета и оштрафовал на 664 560 тенге. В 20-минутном ролике участковый выделил сам заголовок и пару цитат - по мнению полицейского, эти фразы не соответствуют действительности.

- В данном случае Сарсенбаев распространил заведомо ложные сведения путем выкладывания ролика в социальных сетях о том, что Берденов, являясь участковым инспектором полиции ОП Карабалыкского района, «сфальсифицировал обстоятельства в протоколе об административном правонарушении или безграмотно его составил», что свидетельствует о прямом умысле в содеянном, тем самым опорочил честь и достоинство Берденова М. М., подорвав его репутацию в глазах жителей посёлка, - отметил в своем решении судья Карабалыкского районного суда Нурман АЙГЕЛОВ.

12 апреля жалобу на это решение рассмотрела коллегия Костанайского областного суда. На заседании Миршат Сарсенбаев ходатайствовал провести психолого-филологическую экспертизу видео.

- Я 62 года пользуюсь языком, на котором мы с вами разговариваем, - ответил судья Владимир ДОЛГИХ. - Мне филолог не нужен, чтобы дать оценку таким простым фразам. Психолог, чтобы узнать, как к ролику отнесся участковый, тоже не требуется. Понятно, что раз появилось от него заявление, значит обидели.

Сарсенбаев заявил о «преследовании правоохранительных органов», потому что он выкладывает правдивые ролики про жизнь Карабалыка, госслужащих и полицейских.

- Я не вижу в моем ролике клеветы, ведь я никого не обвинял, - сказал он. - В заголовке видео я поставил три вопросительных знака. Оскорбление - это если бы я утверждал, что он «такой-сякой». Но у меня стоит знак вопроса. Есть явно зафиксированный факт того, что место происшествия неправильно зафиксировано, это подтверждено. У полицейских не было с собой метра, просили рулетку у местных жителей. Точных замеров не было. Фальсификация или безграмотность - где здесь оскорбление? Я пытался разобраться в этой ситуации.

Адвокат Снежанна ЖУКОВА, защищавшая Сарсенбаева, остановилась на процессуальных нарушениях: ее подзащитный до слушания в районном суде не только не видел протокола о правонарушении, но даже не знал о его составлении. Адвокат показала копию протокола, на которой вместо подписи Сарсенбаева одно слово от руки - «отказ». Понятые подтвердили, что протокол составлялся без участия блогера.





- На наш взгляд, некомпетентность сотрудников полиции при составлении протокола, это мое личное суждение, лишает конституционных прав граждан, а также подрывает авторитет полиции, - сказала Жукова. - Первые две фразы, указанные в протоколе, являются личным мнением Сарсенбаева. В них есть слова-маркеры «я так считаю». В третьей фразы есть три вопросительных знака. Все эти сведения не могут быть ложными, так как они не подлежат верификации. А статья 20 Конституции РК закрепляет право на получение и распространение информации и отражает один из международных стандартов права. Каждый человек имеет право выражать свое мнение.

Жукова просила отменить решение районного суда.

- Считаю, что такие люди стране нужны, иначе мир рухнет, - отметила адвокат. - У нас будет очень сложно, если никто не будет даже подвергать сомнению действия должностных лиц. Иногда и это полезно!

Участковый Мураткан Берденов просил оставить решение районного суда в силе. По его мнению, блогер знал о том, кто виноват в ДТП, но «поставил свое мнение выше, чем судебные инстанции».

- Озаглавив видео словами «Фальсификация Берденова или безграмотность???», Сарсенбаев направил общественность к мнению, что я либо фальсификатор, либо безграмотный, - сказал полицейский. - Он распространил видео, чтобы опорочить мою честь и достоинство. Подорвал мою репутацию. Сарсенбаев распространил заведомо ложные сведения. Умышленно не показал других участников ДТП. Тем самым создал мнимое благополучие своего ролика.

Областной суд отменил постановление карабалыкского суда за отсутствием состава административного правонарушения.

- Клевета - это, прежде всего, сведения, - сказал судья Долгих. - Сведения являются утверждением о каком-то событии, свойстве. Что мы имеем здесь? Во-первых, абсолютно правильно защитой указано на то, что протокол не содержит обвинения. Одним мазком указано: «распространил сведения». Когда мы предъявляем обвинения, они должны быть четко выражены, ясны и понятны. Районный суд взял на себя функцию обвинения и уточнил, какие именно сведения были распространены. Суд ссылается на название ролика. Я понимаю, что вопрос в такой форме является видом кибербуллинга. Безусловно, когда в отношении человека ставится выбор между фальсификацией и безграмотностью - это обидно. Но, к моему сожалению, за кибербуллинг пока ответственности не предусмотрено. А в его цитатах о некачественной работе содержится только оценка. Сарсенбаев так считает. Порой и я могу считать так же, но у меня есть властные полномочия вынести постановление. Что я делаю часто, не сказать, что с удовольствием.

Адвокат Снежанна Жукова отметила, что решением областного суда она и ее подзащитный довольны. Кроме того, Миршат Сарсенбаев оставляет за собой право взыскать понесенные по делу расходы с департамента полиции.

Фото Георгия ГОВОРОВА

