Приговор суда № 2 огласили сегодня, 8 декабря. Галымжана ТИЖБАЕВА признали виновным по ч. 1 ст. 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Это на год меньше, чем просил в прениях прокурор. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с уходом за пациентами, сроком на 5 лет.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, но существенно снизил сумму компенсации морального вреда - с 10,6 млн до 4,6 млн тенге. У Тижбаева есть месяц с момента вступления приговора в силу, чтобы добровольно выплатить эти деньги. Также Тижбаев должен оплатить 600 000 тенге за услуги адвоката потерпевшего.

Галымжана Тижбаева обвиняли в том, что он, работая санитаром Центра временной адаптации и детоксикации Костаная, избил 61-летнего пациента Ратмира Каюмова, которого привезли пьяным в медвытрезвитель полицейские. В палате Каюмов закурил. Санитары попытались забрать сигарету, при этом нанесли ему несколько ударов. В суде Тижбаев признал, что бил пациента, но не согласился, что именно его удары привели перелому двух ребер, разрыву правой почки и тяжелой анемии.

Судья Анара ШАЙМУРУНОВА разъяснила, что вину подсудимого подтверждают множество доказательств, которые не вызывают сомнений.

- Факт нанесения телесных повреждений именно Тижбаевым зафиксирован на видеозаписи с камер наблюдения палаты № 1 в здании ЦВАД, подтвержден показаниями очевидцев, - сказала судья. - В суде достоверно установлено, что Тижбаев действовал умышленно. Мотивом стали неприязненные отношения, возникшие к Каюмову, которого, как показало судебное следствие, подсудимый воспринимал, как лицо без определенного места жительства, злоупотребляющее спиртными напитками, и на этом основании заслуживающее такого поведения.

Суд посчитал, что доводы подсудимого о том, что пациента могли избить полицейские, которые доставили Каюмова в ЦВАД, также опровергаются собранными доказательствами и признательными показаниями самого Тижбаева в ходе досудебного расследования.

- Данную версию суд расценивает, как форму защиты от уголовной ответственности за тяжкое преступление, - отметила Шаймурунова. - Доводы подсудимого, что при повреждении почки и ребер потерпевший не мог бы спокойно спать в ЦВАД с 18:37 до 21:30, суд признает необоснованными. Они опровергаются показаниями эксперта Центра судебных экспертиз, что реакция на боль индивидуальна и зависит от болевого порока каждого человека. А также показаниями Каюмова, который рассказал, что после удара он от сильной боли потерял сознание. И показаниями свидетелей, что санитары приводили Каюмова в сознание с помощью нашатырного спирта.

Ранее Галымжан Тижбаев заявлял, что дал признательные показания под давлением следователя. Однако прокурорская проверка не нашла этому подтверждения.

- Обстановка, время и место совершения преступления, характер поведения участников события, конкретные действия подсудимого, направленность его умысла по совокупности позволяет суду сделать вывод о доказанности вины Тижбаева. - резюмировала судья. - Суд считает, что действия Тижбаева квалифицированы верно - как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд учел тяжесть преступления и отсутствие судимостей у подсудимого. Смягчающих и отягчающих обстоятельств не нашел. Судья подчеркнула, что Галымжан Тижбаев не раскаялся и винил в произошедшем самого потерпевшего.

- ЦВАД предназначен для оказания специализированной медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, - отметила Шаймурунова. - Нахождение Каюмова в алкогольном опьянении является закономерным обстоятельством его доставления в ЦВАД. Поэтому Каюмов был пациентом данного учреждения. При этом курение Каюмова в палате лишь подтверждает факт ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинским персоналом, который должен был осуществить личный досмотр пациента при помещении его в ЦВАД.

Приговор Галымжан Тижбаев выслушал молча. Отвечая на вопрос корреспондента «НГ», сообщил, что намерен обжаловать приговор суда.

Ратмир Каюмов не стал комментировать приговор и вместе с дочерью покинул зал суда.

