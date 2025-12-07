В этом году сезон спелых слив прошел из-за дальних поездок мимо меня. В том числе не досталось мне ни любимого чернослива, ни венгерки приемлемых кондиций. Купила недавно, попробовала и разочаровалась: суховаты и почти без вкуса. Даже вялить такие смысла нет. Но выход все равно нашелся.

Такая слива неплохо хранится на холоде, ею можно десерты украшать

Разрезала сливы на половинки, убрала косточки. Разложила в один слой на противне, застеленном пекарской бумагой. Сбрызнула немного лимонным соком. Смешала белый сахар с корицей, а коричневый с небольшим количеством молотой гвоздики. Кофейной ложкой в каждую половинку насыпала этих подсластителей. Поставила в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 20 минут, когда слива пустила чуточку сока, я посыпала ее измельченным лесным орехом. И отправила в духовку еще на 10 минут.

Результат получился нарядным и вкусным: слива внутри сохранила упругость, но пропиталась сахарно-лимонным сиропом. Примерно так же я делала ее с медом и порошком мускатного ореха.

Ну и не могла не попробовать запечь с добавлением грецкого ореха и шоколада. В этом случае чуточку сахара все равно нужно, чтобы слива при запекании пустила сок и сама по себе стала вкуснее. Через 20 минут достали, положили в углубление кусочек ореха и столько же шоколада. Через 5-7 минут готово.

Много кропотливой работы? Зато мелкую моторику развивает.

Еще один простой рецепт предполагает, что вас, как меня, кто-то одарил неспелыми киви. Бывает. Можно, конечно, их дозаривать. Но я из нетерпеливых. У меня было четыре крупных. По твердости напоминали картошку. Я поэтому их от шкурки избавляла овощечисткой. Порубила на мелкие кубики и отправила в банку, добавив мед из расчета 1 чайная ложка с верхом на 1 киви. На дно банки положила ломтик имбиря, поверх - киви с медом, снова имбирь и снова киви. Можно добавить цедры лимона для аромата.

Стоит этот набор пару дней на столе, хорошо бы за это время раза три встряхнуть. Получается что-то вроде сырого варенья, в пору разгула вирусов оно очень в тему. И вкусно к тому же. Кому сиропа многовато, его легко превратить в витаминный напиток.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ