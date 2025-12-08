Женщина через суд получила потраченную на услуги сумму. В Костанае местная жительница добилась возврата 1,2 млн тенге после того, как салон предоставил дерматокосметологические услуги без обязательной лицензии и не выполнил условия договора, передает Informburo.kz со ссылкот на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

Фото Depositphotos.com

Летом женщина заключила договор на консультацию и процедуры, полностью оплатив их. Так как ожидаемый результат не появился, она обратилась к предпринимателю с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги.

Салон не ответил на её обращение, поэтому женщина обратилась в департамент торговли и защиты прав потребителей. Специалисты проверили ситуацию и подтвердили, что бизнес проигнорировал претензию, после чего назначили административное наказание.

Департамент обязал предпринимателя изменить договор и убрать положения, нарушающие права клиентов, в том числе пункт о запрете возврата денег. Затем клиентке посоветовали подать иск в суд.

"Судебное разбирательство подтвердило, что салон проводил процедуры без лицензии, хотя такие услуги относятся к медицинской деятельности и требуют обязательного разрешения. Предпринимателя обязали вернуть потребителю всю уплаченную сумму в размере 1,2 млн тенге", – говорится в сообщении.

С начала года в департамент Костанайской области поступило 1452 обращения от жителей. Специалисты помогли вернуть потребителям более 62,7 млн тенге. В рамках госконтроля они провели 73 проверки, по результатам которых 16 предпринимателей получили предупреждения, а 44 нарушителя заплатили штрафы на общую сумму 1,39 млн тенге.