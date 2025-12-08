Год назад тариф на вывоз мусора решением маслихата был повышен на 53% - с 404,25 до 619,64 тенге для жителей многоэтажек, с 482,16 до 739,05 тенге - для частных домов ( без учета НДС). На прошлой неделе прокурор Айнур ИСКАКОВА в рамках своего иска доказала в суде, что, во-первых, расчеты мусоровывозящей компании ТОО «Тазалык» содержат необоснованные расходы, а во-вторых, исходные данные никто особо не проверял.

Фото из архива «НГ»

- Включены расходы, которые не должны ложиться на плечи граждан, - говорила она. - Мы установили, что «Тазалык» как таковой сортировкой в 2023 году не занимался. Прошу обратить внимание, что ответчиком каких-либо письменных доказательств не представлено. При этом по закону при рассмотрении иска о незаконности решения маслихата обязанность доказывания возлагается на ответчика.

Суд встал на сторону истца:

- Местный исполнительный орган не проверил достоверность предоставленных документов, - поясняла судья Гульжаухар ЖАРАСПАЕВА. - Ответчиком расчет тарифов был принят, указанные нарушения никто не усмотрел. Совокупность представленных доказательств позволяет сделать вывод о том, что требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Суд решил: иск прокурора Костаная удовлетворить, признать незаконным решение маслихата.

Читатели «НГ» теперь задаются вопросом - вернут ли им разницу за то время, пока они платили по повышенному, признанному незаконным тарифу?

8 декабря на аппаратном совещании в горакимате корреспондент «НГ» переадресовал этот вопрос акиму Костаная Марату ЖУНДУБАЕВУ. Вот что он ответил:

- Это первый процесс, это не окончательное еще решение - будет еще апелляция. Дождемся окончательного решения, и потом уже будет выяснено - будет пересчет, не будет.

В день судебного заседания руководитель организационно-правового отдела ГУ «Аппарат Костанайского городского маслихата» Айжана Тлеугалеева сообщила корреспонденту «НГ», что маслихат намерен обжаловать решение суда.

Марат Жундубаев также сказал о проблеме выброшенной мебели на мусорках города, призвав отдел ЖКХ и полицию разобраться, какой все-таки бытовой мусор должна вывозить компания, а какой - сами горожане. И привлекать нарушителей к ответственности.

Фото автора