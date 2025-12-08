Дело в отношении санитара Центра временной адаптации и детоксикации Костаная Галымжана ТИЖБАЕВА продолжили рассматривать 5 декабря в суде № 2. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 106 УК РК - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Даурен Дербисов (по центру) и Ораз Агайсин

По версии следствия, 27 июля этого года Тижбаев вместе с санитаром Линаром Фатхулиным избил 61-летнего пациента Ратмира КАЮМОВА, доставленного в медвытрезвитель в состоянии алкогольного опьянения. У потерпевшего диагностировали множественные переломы рёбер и кровь в моче.

Тижбаев вину признаёт частично: факт избиения подтверждает, нанесение тяжкого вреда - нет.

Ранее "НГ" сообщала о двух заседаниях, которые прошли 24 октября и 4 ноября.

Позиция обвинения

Прокурор Даурен ДЕРБИСОВ заявил, что вина подсудимого доказана совокупностью доказательств - видеозаписью с камер наблюдения в Центре адаптации, показаниями потерпевшего и заключением судебной экспертизы.

- Сегодняшний процесс - это не обычная ситуация, это отражение элементарного человеческого поведения к людям, которые нуждаются в помощи, - отметил он. - Так как потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, прошу признать Тижбаева виновным по ч.1 ст. 106 УК РК и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы в УИС минимальной безопасности, а также лишить его права заниматься деятельностью, связанной с уходом за пациентами. Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на содержание под стражей, взять Тижбаева под стражу в зале суда немедленно.

Дербисов также попросил суд вынести частное постановление в адрес управления здравоохранения акимата Костанайской области о проведении проверки по данному факту.

Его позицию поддержал представитель Каюмова Ораз АГАЙСИН:

- На видеозаписи мы видели, как Тижбаев намеренно прижигает горящую сигарету о голову Каюмова, тем самым причиняя ему физическую боль и страдания. Затем наносит ему один удар в голову и три удара в область ребер. К тому же допрошенный в суде эксперт отмечал, что потерпевший находился в предсмертном состоянии.

Он попросил суд признать Тижбаева виновным по предъявленной статье, назначить наказание, связанное с лишением свободы на 5 лет, а также взыскать в пользу потерпевшего 10 млн 600 тыс. тенге за причинение морального вреда.

- Он даже не извинился передо мной, - подчеркнул в прениях Ратмир Каюмов. - Считаю, что за такое надо наказывать, потому что если такие люди будут работать в таких организациях… Тяжело с моей алкогольной зависимостью туда попадать.

Позиция защиты

Адвокат Тижбаева Бактыбек НУРПЕЙСОВ подчеркнул, что следствие не дало однозначного ответа на ключевой вопрос - именно ли действия подсудимого привели к тяжкому вреду здоровью потерпевшего.

- Не доказана причинно-следственная связь между действиями Тижбаева и наступившими тяжкими общественно опасными последствиями, - отметил Нурпейсов.

Он подчеркнул, что часть повреждений могла возникнуть до доставки Каюмова в Центр адаптации, на что указывает также один из экспертов. Адвокат также ссылался на рапорт полиции, в котором указано, что Каюмова избили полицейские еще до доставления в центр. И отметил, что обстоятельства падения Каюмова и неконтролируемого поведения в состоянии опьянения следствием изучены неполно.

- Прошу суд вынести оправдательный приговор в отношении Тижбаева за отсутствием в его действиях состава ч. 1 ст. 106 УК РК, - подытожил адвокат. - В удовлетворении гражданского иска прошу отказать из-за его немотивированности и необоснованности указанной суммы.

Сам Галымжан Тижбаев отметил, с предъявляемыми ему обвинениями категорически не согласен. Он признал, что наносил удары Каюмову, но отрицал именно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, говорил об отсутствии у него такого умысла.

- Все доказательства по делу противоречивые и не доказывают мою виновность, - отметил подсудимый. - Да, я сожалею и прошу прощения у Ратмира Каюмова за то, что ударил его ногой в бедренную часть тела, но к повреждениям его ребер и почки не имею никакого отношения. Прошу суд оправдать меня за отсутствием в моих действиях состава вменяемого мне уголовного правонарушения. В гражданском иске прошу отказать.

Приговор по этому делу будет оглашён сегодня, 8 декабря.

Фото автора