Судебное заседание состоялось сегодня, 24 октября, в суде №2. Подсудимый - санитарный врач Галымжан ТИЖБАЕВ. Он сейчас под подпиской о не выезде. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает суровое наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Тижбаев запретил журналистам публиковать фотографии с его изображением.

Обвинение считает, что санитарный врач Галымжан Тижбаев избил 61-летнего пациента Ратмира КАЮМОВА. На первом заседании подсудимый вину признал частично - согласился, что бил пациента, но отрицает тяжкий вред здоровью.

- 27 июля 2025 года около 13:50 потерпевший Каюмов находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени по просп. Абая на автобусной остановке, откуда сотрудниками полиции был доставлен в центр временной адаптации и детоксикации, - зачитал обвинение прокурор Даурен ДЕРБИСОВ. - В вечернюю смену на дежурство заступили санитары Фатхулин и Тижбаев. Около 18:30 санитары вошли в палату к пациенту Каюмову. Сделали ему замечание по поводу курения в палате сигарет. После чего Фатхулин нанес один удар руками в область лица. Далее Тижбаев и Фатхулин повалили пациента на пол, где Тижбаев умышлено на почве неприязненных отношений нанес правой ногой один удар в голову, а после три удара по телу потерпевшего.

Ратмира Каюмова после избиения доставили в больницу. Согласно заключению экспертизы у потерпевшего зафиксированы переломы ребер с образованием множества разрывов, наличие крови в моче. Соответственно пациенту медвытрезвителя причинен тяжкий вред здоровью. Экспертиза не смогла определить чем именно били Каюмова.

- Я просто встретил в тот день друга, мы с ним выпили, я не рассчитал маленько, - пояснил суду Ратмир Каюмов. - Домой собрался, ждал на остановке автобус, там и уснул. Потом меня забрали полицейские, привезли в больницу. Там меня привели в чувство и отправили в центр адаптации. Там в палате видно я закурил. Мне вопросы пошли. Фатхулин сперва попытался отнять сигарету. Я видимо сопротивлялся, он ударил меня - просто отрезвляющая пощечина. Потом он пытался повалить меня на кровать. Тижбаев в это время стоял в дверном проеме. Дальше меня повалили на пол. Потом были удары. Я думал, что меня Фатхулин бил. В пылу горячки я не разбирался, но потом по камерам наблюдения увидел, что это был Тижбаев. Потом меня забрали в полицию и после в больницу.

Отвечая на вопросы, Каюмов уточнил - думал, что его избил Фатхулин, так как до этого именно с ним он общался. Но позже уже по камерам убедился, что его бил Тижбаев.

Адвокат Бактыбек НУРПЕЙСОВ, представляющий интересы Тижбаева, заявил несколько ходатайств. Просил рассмотреть дело без СМИ, так как журналисты опубликовали видео конфликта. Он также отмечал, что за последние 3 года Каюмов неоднократно попадал в медвытрезвитель в состоянии опьянения. А в 2024 году ему даже устанавливали судебное ограничение, запрещающее употреблять алкоголь.

- Вы давно попадаете в медвытрезвитель, так? Вас забирают с улиц города полицейские, вам ставили ограничение не пить? - спрашивал Нурпейсов.

- Да, на три месяца было ограничение в 2024 году. Я не пил, - рассказал Каюмов.

Адвокат подсудимого также просил приобщить к материалам дела решение суда №2 от 21 октября 2025 года. Как оказалось, ранее по этому же инциденту судили самого Ратмира Каюмова. Его обвиняли по ст. 131 УК РК (Оскорбление). Якобы Каюмов оскорбил в неприличной форме Тижбаева, а именно «выражался в его адрес нецензурной бранью, чем унизили его честь и достоинство.

В решении суда указано, что нецензурную брань Каюмов употребил после того, как санитары повалили его на пол. Анализ исследованных доказательств убеждает суд в том, что брань была адресована Фатхулину и явилась логическим продолжением возникшего между ними конфликта, а также реакцией Каюмова на боль, вызванную физическим воздействием.

Суд признал Каюмова невиновным в оскорблении. Однако адвокат Нурпейсов настаивал на приобщении решения суда к делу об избиении, чтобы можно было сравнить показания пациента.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 30 октября.

Фото автора