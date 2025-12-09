Утром 9 декабря 2025 года в степи, недалеко от Жезказгана, приземлился корабль "Союз МС-27", сообщает Zakon.kz.

В Госкорпорации "Роскосмос" рассказали, что утром пилотируемый корабль с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом отстыковался от модуля "Причал".

Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно. В 10:04 аппарат корабля приземлился в районе города Жезказгана, в 146 километрах юго-восточнее.

Расстыковка корабля «Союз МС-27» / Фото Олега Платонова

Выехавшая к месту поисково‑спасательная служба нашла приземлившийся аппарат.

Ранее Сергей Рыжиков передал полномочия по руководству всей станцией американскому астронавту Майклу Финку, а командование российским сегментом – космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. Корабль "Союз МС-28" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также астронавтом NASA Кристофером Уильямсом запустили с Байконура к МКС 27 ноября 2025 года.

Проводы на МКС

Миссия корабля "Союз МС-27" длилась 8 месяцев, с 8 апреля 2025 года. Для командира экипажа Сергея Рыжикова это уже третья экспедиция — ранее он провел на орбите 358 суток. Для Алексея Зубрицкого и Джонни Кима полет стал дебютным.

Рыжиков и Зубрицкий, сообщает «Сапа Медиа», провели два выхода в открытый космос, где установили оборудование для эксперимента по выращиванию полупроводников и провели ряд технических работ на Многофункциональном лабораторном модуле «Наука». Также они записали первый ролик из серии видео о ракетно-космической технике для незрячих и слабовидящих людей, где рассказали о красоте Земли с высоты 400 км.

Фото Роскосмоса