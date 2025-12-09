Земли, выделенные под размещение частных платных парковок в городах Казахстана, будут возвращены в госсобственность. Как сообщил мажилисмен Мурат Абенов, эту норму предложили депутаты и она содержится в проекте Строительного кодекса, передает inbusiness.kz.

Фото: pixabay.com

Проект кодекса одобрен мажилисом во втором чтении и отправлен на рассмотрение сената.

"В некоторых городах, особенно в Алматы и Астане, олигархи взяли у государства землю и отдавали ее под автомобильные стоянки. То есть ничего не делали, на государственной земле поставили, через МВД штрафы накладывали, а деньги себе в карман клали. Мы все эти земли возвращаем государству. Пусть будут платные стоянки, но деньги – в бюджет", – сказал Абенов во время прямого эфира в соцсетях.

Поступающие от платных парковок платежи будут направляться на благоустройство городов – озеленение, ремонт фасадов и т. д.

Абенов отметил, что эту норму поддержали почти все депутаты мажилиса, но было несколько противников.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек пояснил, что в столице существуют коммунальные и частные парковки, различающиеся по форме собственности. Частные парковки устанавливают тарифы самостоятельно, в то время как тарифы на коммунальных парковках регулируются городом. Сейчас рассматриваются тарифы на коммунальные парковки: предварительно 300 тенге в час на площадках со шлагбаумами и 100 тенге в час на открытых площадках, в то время как на частных парковках стоимость часа варьируется от 300 до 5000 тенге.