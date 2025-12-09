Постановление по административному производству в отношении общественного инспектора в области ответственного обращения с животными Татьяны ЧОКАН коллегия облсуда вынесла 8 декабря.

Татьяна Чокан/Фото из личного архива

Ранее, 7 ноября, Аркалыкский городской суд признал Чокан виновной по двум статьям КоАП РК: ч. 1 ст. 434 («Мелкое хулиганство») и ч. 3 ст. 667 («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции»). И назначил штрафы в размере 78 640 и 117 960 тенге.

На заседаниях в горсуде выяснилось, что поводом для конфликта стало обращение Чокан в управление полиции Аркалыка по факту жестокого обращения с животными. Согласно протоколам, поздно вечером 24 октября и в ночь с 24 на 25 октября в здании управления полиции она громко выражалась нецензурной бранью, пинала дверь и мебель, тем самым нарушая общественный порядок, не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции, проявляла агрессию и даже схватила одного из них за форменное обмундирование.

Сама Татьяна Чокан пояснила, что эмоциональная реакция была вызвана бездействием полицейских, не реагировавших на сообщение об исчезновении трупа собаки.

24 ноября областной суд повторно изучил видеозаписи из управления полиции и выслушал доводы сторон.

На заседании 8 декабря суд также, помимо административных дел, запросил материалы ещё одного производства в отношении Чокан - уже уголовного по ст. 378 УК РК «Оскорбление представителя власти». В этом постановлении указано, что Чокан «оскорбила сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей, выражалась нецензурными словами, оскорбив их честь и достоинство».

Судья Галина ЗИНИНА пояснила, что в материалах дела имеется постановление о назначении судебно-экспертного-психолого-филологического исследования, которое изучало, имеется ли в словах Чокан оскорбления и неприличные слова в адрес полицейских.

- В заключении эксперта не подтверждено, что ее слова в сторону сотрудников полиции носят оскорбительный характер, поэтому следователь планирует прекращение дела, но пока что оно не прекращено, - пояснил суду адвокат Татьяны Чокан Ербол КАРИМОВ.

Чокан зачитала заключение эксперта, который пояснил, что ее слова были обобщенными и не адресованы какому-то конкретному лицу.

Повторный допрос свидетеля



Суд допросил свидетельницу Куаныш ЕЛЕУПОВУ, которая тогда сопровождала Татьяну Чокан в управление полиции. Как пояснил Каримов, суд первой инстанции исказил ее показания в решении - будто бы она обвиняет Чокан и подтверждает показания полицейских.

Елеупова рассказала, что в ее дворе ранили собаку и поэтому Татьяна попросила ее пойти в полицию вместе. С ними пошла и 27-летняя дочь женщины (на прошлом заседании полицейский сказал, что она несовершеннолетняя - «НГ»)

- Когда мы пришли в полицию, Татьяна была в спокойном, уравновешенном состоянии, голос не повышала. Мы долго ждали следователя, нам говорили, что праздничный день и его, может, и не будет. Он пришел через час, и мне не понравилось такое безответственное отношение полицейских, - пояснила она. - Скорее всего, это и стало поводом для начала конфликта.

Свидетельница пояснила, что действия и поведение Чокан не вызвало у нее негативных эмоций. Более того, она обращалась к полицейским и пыталась остановить конфликт, но сотрудники окружили Татьяну и сказали, что если Елеупова будет им мешать, то и «на нее заведут дело».

Окружили, чтобы прошла медосвидетельствование

Полицейский Динмухамбет ГИЛЬМУХАНОВ составлял протокол о мелком хулиганстве. В облсуде он пояснил, что Чокан дали талон-уведомление и она могла покинуть управление, а встречу ей назначили на 10 утра 26 октября.

Каримов парировал - полицейские могли не игнорировать обращение Чокан, и тогда бы конфликт прекратился.

Гильмуханов уточнил: полицейские окружили Чокан, потому что необходимо было срочно провести ее медосвидетельствование.

Судья заметила, что протокол составили только на следующий день. Гильмуханов ответил - процедура небыстрая, вот так и получилось.

Постановление суда

Галина Зинина огласила решение:





- Постановление Аркалыкского городского суда изменить, производство по делу в отношении Чокан по ч. 1 ст. 434 КоАП РК прекратить за отсутствием в ее действиях состава правонарушения. Изменить размер административного штрафа, наложенного судом по ч. 3 ст. 667 КоАП РК, сократив его на 30% - до 82 572 тенге. Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения и может быть пересмотрено в кассационном порядке.

И пояснила:

- Мы считаем, что в действиях Чокан нет идеальной совокупности составов, которую усмотрели сотрудники полиции. В действиях Чокан нет нарушения общественного порядка, так как ее поведение было ответной реакцией на, по ее мнению, бездействие сотрудников полиции, на длительное ожидание приема, который ей был назначен в установленное время, но так и не состоялся. Также, согласно приказу Генпрокурора РК, здания полиции не относятся к общественным зданиям. Соответственно, УП Аркалыка - не общественное место. А другую зоозащитницу и ее дочь нельзя рассматривать отдельно и говорить, что в действиях Чокан есть состав административной статьи, только потому, что рядом находились эти люди.

При этом суд согласился, что есть состав ст. 667 - потому что «с момента требования сотрудника полиции Садвакасова прекратить употреблять недопустимые выражения (как он сказал - «Не ругайся!») и не пинать имущество Чокан не только не прекратила эти действия, но и продолжила, говоря при этом, что не прекратит». Суд считает такие действия Садвакасова законными, и Чокан могла обжаловать действия полицейских в установленном законодательством порядке.

Судебная коллегия снизила размер штрафа по этой статье с учетом личности Татьяны Чокан (к административной ответственности она ранее не привлекалась, у нее на иждивении мать - инвалид 1-й группы), а также с учетом всех установленных обстоятельств по делу.

- Я благодарю судебную коллегию под председательством Галины Зининой и адвоката Ербола Каримова за внимательное и тщательное рассмотрение дела. Для меня важно, что суд разобрался в фактах и указал на допущенные недочёты в работе полиции, - прокомментировала «НГ» Татьяна Чокан. - При этом ситуация с жестоким обращением с животными остаётся тяжёлой: они продолжают гибнуть, а многие дела то возбуждаются, то закрываются без результата. У меня создаётся впечатление, что системе проще заниматься одной женщиной, чем искать настоящих виновных. Это подавляет гражданскую активность и формирует ощущение, что жестокость по отношению к слабым и безмолвным становится нормой.

Фото - скриншот из видеотрансляции