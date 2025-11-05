Административное производство в отношении общественного инспектора в области ответственного обращения с животными Аркалыка Татьяны ЧОКАН рассмотрели 31 октября в Аркалыкском городском суде.

Поводом для конфликта стало ее обращение по факту жестокого обращения с животными в управление полиции.

Татьяна Чокан /Кадр из видеоконференции



А в итоге были составлены два протокола в отношении самой Чокан - по ч. 1 ст. 434 («Мелкое хулиганство») и ч. 3 ст. 667 («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции») КоАП РК.

Согласно протоколам, поздно вечером 24 октября и в ночь с 24 на 25 октября в здании управления полиции она громко выражалась нецензурной бранью, пинала дверь и мебель, тем самым нарушая общественный порядок, не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции, проявляла агрессию и даже схватила одного из них за форменное обмундирование.

13 апреля 2025 года подростки нашли трупы собак на свалке в Аркалыке. Раньше эти трупы передали местной полиции /Фото из архива "НГ"



Татьяна Чокан вину не признала и пояснила суду, что занимается общественной деятельностью в сфере защиты животных с марта 2024 года. По её словам, нередко сталкивается с фактами жестокого обращения с животными, в частности, с незаконным отстрелом, и старается добиваться реакции компетентных органов. Но полицейские тносятся к ее заявлениям формально и часто не рассматривают. Ни одно дело по жестокому обращению с животными в итоге полицией не было доведено до конца.

- Сейчас я единственный человек в городе, который сражается за права животных и чтобы этот закон у нас действовал, - отметила она. - Преступники, которые убивают животных, ходят на свободе. И полиция, вместо того, чтобы искать настоящих преступников, сражается с единственной зоозащитницей.

Чокан пояснила, что 24 октября на одной из улиц она заметила собаку с огнестрельной раной, о чем сразу же сообщила в полицию и написала заявление.

- Также с участковым Садвокасовым мы поехали посмотреть на труп собаки, о котором сообщали 21 октября в соцсетях. Мы его осмотрели, но отмечу, что на место не выехала опергруппа и не провела все необходимые действия. Далее я поехала в ветклинику к раненой собаке, и когда вернулась назад, трупа той собаки уже не обнаружила, - рассказала суду Чокан. - Я подумала, что следы просто заметаются. Сообщила об этой ситуации в прокуратуру, просила запись с камер наблюдения, чтобы посмотреть, куда пропал труп животного. Меня направили к полицейским, Я заранее предупредила, что опоздаю, и попросила заместителя по следствию Базикенова дождаться меня. Это было около 22.00.

Татьяна Чокан (слева) со своей знакомой зоозащитницей в здании управления полиции Аркалыка

В начале 11-го часа вечера Татьяна вместе со знакомой зоозащитницей и ее дочерью прибыли в отделение полиции, но нужного им полицейского на месте не оказалось. Татьяна долго ждала, но он никак не появлялся.

- Я пришла выяснять обстоятельства пропажи трупа собаки, я не пришла к ним ругаться, избивать кого-то и что-то рушить. Мне все время полицейские говорили: «Подождите, его нет, будет». И около 22.50 к нам вышел полицейский и сказал, что рабочий день закончен и нам надо прийти завтра. Я возражала. Эти возражения повергли меня в шок и привели к эмоциональному срыву. И случилось то, что случилось, - пояснила Чокан. - Я повышала голос, но мои возмущения не были направлены к кому-то определенному. Возможно, что я выражалась нецензурной бранью. Я не помню. Я объясняю это моим эмоциональным состоянием. Я испытала стресс после того, как увидела раненную собаку и несколько часов с ней возилась. Никакого умысла у меня не было. Впереди были праздники. Разобраться в деле нужно было здесь и сейчас!

Около 23.30 появился Базикенов и пояснил, что полицейские не могут взять записи с видеокамер. Позже прибыл начальник МПС Аркалыка Байжумин.

- Он пытался выяснить со мной отношения и защищал своих сотрудников. У нас началась беседа на повышенных тонах - сколько я с ним общаюсь, у нас никогда толковой беседы никогда не происходило, я была с ним ранее знакома по своей общественной деятельности, - отметила Чокан. - Я считаю, что в связи с осуществлением моей общественной деятельности он испытывал ко мне личную неприязнь: я постоянно пишу заявления, жалобы по формальному расследованию и бездействию полиции в прокуратуру, прошу в чем-то разобраться. Думаю, поэтому он меня недолюбливает.

По словам Татьяны Чокан, вторая зоозащитница пыталась вывести ее из здания полиции, так как время уже было позднее, но 5-6 полицейских перегородили выход. При этом они выпустили ее знакомую, а Татьяну оставили внутри отдела полиции.

- Я испугалась! Я осталась в управлении полиции абсолютна одна, был уже первый час ночи, и что могли со мной сделать сотрудники - все мужчины - я не знаю! – рассказала она суду. – Я не помню, чтобы я кого-то ударила, может быть, пыталась оттолкнуть в ответ на их действия, а получилось, что ударила. Я первая на них не нападала!

Позже полицейские отвезли ее на медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Адвокат Татьяны Василиса СТУПНИК пояснила суду, что мать ее подзащитной - инвалид 1-й группы, дочь ухаживает за ней, а сотрудники полиции воспрепятствовали в этом.

Сами полицейские рассказали суду, что Татьяна Чокан проявляла агрессию и не реагировала на неоднократные замечания, выражалась нецензурной бранью, пинала мебель, хваталась за форменное обмундирование. Они предупреждали, что примут меры административного воздействия, но Чокан не прекращала, поэтому были вынуждены составить административные протоколы.

Полицейский, который составлял протокол по ст. 667, пояснил, что на месте он практически не присутствовал, а при составлении ссылался на рапорт участкового Садвакасова и запись с камер наблюдения.

Следующее заседание по этому делу назначено на 6 ноября.

Напомним, в марте этого года "НГ" сообщала о еще одном судебном процессе с участием зоозащитницы.

Скриншоты из видеотрансляции