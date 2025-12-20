У меня при слове «хурма» первая ассоциация - Восток, Средняя Азия. В одноименном костанайском кафе меню, как почти везде у нас, в общем-то интернациональное: пицца, уха по-фински, кесадилья, бургер, стейки, шашлыки. Но и блюд, причисляемых к национальным азиатским кухням, много. Собственно, на одно из них я и настроилась.

Хотела поесть ханского плова, тем более что реклама кафе в Instagram обещала: ежедневно для посетителей «казан открывается» в 12 часов, то есть можно поесть свежеприготовленного. Мы с подругой явились на обед в 12 с четвертью. По дороге она вспомнила, что по тому же адресу раньше располагалось кафе «Ихлас».

- Может, они себя переименовали? Мы там себе манты жареные заказывали. Вкусные были, - обнадежила она.

Нынешняя «Хурма» - это довольно большой зал, оформленный без особых дизайнерских изысков. Стены зеленовато-голубые, на одной висит плазменная панель, шторы серые, зелень искусственная. Все - от посадочных мест до посуды, столовых проборов, бумажных салфеток - какое-то подчеркнуто простое, впрочем, вполне удобное. На столе предусмотрена кнопка звонка для вызова официантов. Есть детский уголок недалеко от входа и высокие стульчики в обеденной зоне, чтобы сажать малышей рядом с собой за стол.

Первое, что сказала нам после «здравствуйте» подошедшая официантка: «Плова нет». Никакого. Ни ташкентского, ни ханского. Оставила меню и удалилась. Изучив его ламинированный лист с обеих сторон, мы отметили полное отсутствие спиртного и кофе, с одной стороны, и обилие национальных казахских и узбекских блюд - с другой. Ну, без плова, так без плова...

Заказали чайник облепихового чая (0,8 л за 1 290 тенге), на пробу одну самсу (890), салат по-домашнему (1 090), салат «Батыр» (1 990), томленые говяжьи ребрышки в соусе барбекю (3 490). И угадайте, что еще, правильно, жареные манты с говядиной (1 790). Выход блюд в меню указан не был, исключение составляли напитки, в число которых здесь входят чаи и лимонады.

Чай принесли первым, мы отхлебнули и прислушались к музыкальному сопровождению грядущего обеда. Оценили. Бессмертные «Ветер с моря дул» Натали, композиция Алсу «Зимний сон» звучали в переложении для домбры весьма интересно, и даже осточертевшая «Я подарю тебе лилии...» в такой же версии да еще без слов не раздражала.

Самсу нам принесли разогретой. Я большой поклонник этой выпечки, но в «Хурме» она на тройку еле вытягивала из-за клеклого теста.

Мой салат по-домашнему состоял из крупно нарубленных огурцов, помидоров и репчатого лука, самого обычного, хотя меню в нем обещало красный лук и укроп. Помидоры хрустели почти как огурцы, овощи были уже типично зимние, с неярким вкусом, поэтому заправка бы явно не помешала. Из плюсов отмечу, что лук, очевидно, либо промыли, либо, как дома делаем, посолили загодя, едкая острота и горечь не ощущались.

Подруге с «Батыром» повезло куда больше. В этот салат входят отварная конина (жая), ломтики помидора, кубики соленого огурца, сладкая кукуруза, салатные листья, тонко порезанный лук, тертый сыр, майонез. Ее вывод: все продукты неплохо совмещаются друг с другом. Мясо было прекрасно сварено, его здесь в салат кладут много, не скупятся. Одним таким «Батыром» вполне можно пообедать. Кстати, порции большие. И салатов, и вторых блюд.

Мои жареные манты тоже оказались очень хороши. Их сделали с рубленой говядиной. Не постные. Сочные. Большие. Из пяти, положенных на порцию, тесто на «спинках» первых трех приятно хрустело. К таким мантам в общем неплохо подошел мой простой салат из овощей.

Дошло дело до томленых ребрышек. Из тарелки подруги мне на экспертизу был отправлен кусочек мяса. Мягкое, насыщенного вкуса, с реберных косточек легко снялось вилкой. И даже хрящик - лакомство с детства - оказался совершенно разомлевшим в долгом тепле казана. А у моей сотрапезницы, большой любительницы мяса, в числе фаворитов с детства была и осталась по сию пору мамина «пюрешка». И здешний гарнир к ребрышкам она оценила как «прямо-таки домашнее пюре, ничего столовского».

Так бывает. Подача - проще некуда. Никакого гламура в тарелках, кухня обходится без обогащения вкуса за счет многосоставного букета специй и добавок. Добротная еда без ухищрений, по крайней мере, так можно отрекомендовать то, что мы пробовали.

Облепиховый чай, с которого мы начали, к концу обеда настоялся и тоже был оценен как приятный. Ароматный, с апельсином и мятой. И не очень сладкий.

Ну и счет за все не огорчил. Мы вдвоем сытно поели на 10 тысяч с небольшим хвостиком. Процент за обслуживание здесь не предъявляют.

«Хурма» располагается не в собственном здании со всеми вытекающими из этого последствиями: чтобы попасть в кафе, нужно подниматься по ступенькам, ни пандуса, ни подъемника для инвалидов не предусмотрено. В санузле - простом и опрятном - тоже никаких поручней для людей с ограниченными возможностями, к сожалению, нет.

Фото автора