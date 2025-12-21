Конечно, свежие фрукты зимой - это здорово и полезно. Разноцветные гроздья винограда на новогоднем столе прекрасны. Но, если планируете подавать на стол горячее мясо, да еще не постное, а с жирком, выделите немного винограда для приготовления интересной закуски.

Такой виноград советуют подавать к запеченным гусю или утке

Подойдет любой. Я взяла самый недорогой. Помыла, сняла ягоды с кистей. Можно, в принципе, оставить и с небольшими веточками, если вы планируете использовать его для красивой подачи.

На дно полулитровой банки положила небольшой кусочек сухого острого перца, 3 штуки душистого горошка, заполнила емкость ягодами. Насыпала поверх зерновой горчицы, соли, налила яблочного уксуса и сырой воды. Воду можно колодезную, из колонки, отстоянную из-под крана, я брала бутилированную.

Банку закрыла крышкой, потрясла, чтобы соль растворилась. Два дня подержала на кухне. Потом отправила в холодильник. Обещают, что будет очень вкусный виноград по типу моченого, подходящий к жареному гусю или утке.

Рецепт прочитала у украинской кулинарки Любови Аношкиной. В комментариях закуску хвалили и писали, что можно так поступать не только с виноградом. Очень хвалили, например, смесь из винограда и помидорок-черри, из винограда и мелкой сливы (ее надо немного наколоть), из винограда и ломтиков арбуза. Ну, бахчевые сейчас столько стоят, что мариновать их как-то в голову не приходит. А вот помидорчики - почему нет?

Еще писали, что вкусно добавить к винограду лавровый лист, несколько штук гвоздики. Даже ломтик имбиря и лимонную цедру кто-то кладет. Если виноград не очень сладкий, то можно немного сахара добавить. Но у меня был очень сладкий «тайфи», обошлась одной солью.

Я сделала две банки: одну строго по рецепту самой Аношкиной только из винограда, вторую - с помидорами, лавровым листом и гвоздикой. Через неделю-полторы, говорят, можно снимать пробу.

Ингредиенты

В пол-литровую банку - винограда, сколько войдет, 1 ч. л. зерновой горчицы, 3 горошины душистого перца, ломтик острого перца (на любителя), 1 ч. л. (с небольшой горкой) соли, 30 мл яблочного уксуса, воды.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ