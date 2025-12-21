Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Поворот, идущий далее, - аварийный и требует ограничения скорости, считает Мнайдар Есетов

Житель Костаная Мнайдар ЕСЕТОВ сообщил о длинном повороте, идущем после того, как вы проедете под железнодорожным мостом в сторону аэропорта:

- Можно ли ограничить движение до 40 км/ч в направлении аэропорта от железнодорожного моста? Посмотрите статистику ДТП в этом промежутке дороги. Там пешеходный переход, детская больница, постоянно людей сбивают.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП Костанайской области о том, нужен ли светофор на этом перекрестке.

Ранее мы публиковали сообщение о знаке ограничения скорости до 40 км/час на ул. Узкоколейная и пересечении ее с ул. Киевская:

- Прошу объяснить присутствие знака ограничения скорости, там нет ни школ, ни детсадов, писал житель Костаная Николай САВЧЕНКО. - Это участок ул. Узкоколейная от исправительного учреждения до моста. По утрам и вечерам там пробки. А вот перекресток улиц Киевская - Узкоколейная очень аварийный, и там просто необходим светофор.

По двум этим участкам «НГ» уточняла точное местоположение проблемных зон и также направила запросы в отдел ЖКХ и ДП.

Фото Google Maps

