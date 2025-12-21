Кого коснется отключение электроэнергии на следующей неделе в Костанае
21 декабря 2025, 09:16 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 22 по 26 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Профилактические работы на следующей неделе запланированы в пяти районах областного центра.
Фото freepik.com
Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ПС- Заводская- ЦРП-№1 (работы на ВЛ)
24 декабря с 9:30 до 17:30
- АЗС « Гелиос».
РП-КСМК (работы на ВЛ)
24 и 25 декабря с 9.00 до 18.00
- ИП Снигирев,
- ИП Березовский,
- дачи «Текстильщик»,
- ТОО «Goldman Astana»,
- ТОО «Фирма Эталон»,
- ТОО «Eurasia Agro»,
- ТОО «Brothers Agro Co».
ТП-360 (работы на ТП)
24 и 25 декабря с 9.00 до 20.00
- Магазин «Сыйлык»,
- ИП Сулейманова,
- ПКСК « Виктория».
Спальный сектор:
- ул. Летунова, 95.
ТП-363 (работы на ТП)
24 и 25 декабря с 9.00 до 20.00
- КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №3» Управления физической культуры и спорта Акимата Костанайской области.
РП-23 (работы на ВЛ)
С 26 по 29 декабря с 9.00 до 18.00
- «ВадисаМ»,
- ИП«Савченко»,
- ТОО«Мибеко»,
- ТОО«Алтынжол АБЗ»,
- ЗАО НКО «Агрокредит»,
- ИП «Бекиров»,
- Мегаэнергоэкспертиза-база,
- ИП Цураева,
- ИП Снигирев,
- ИП « Эрик» Калоян,
- ТОО «ALIKHAN TRADE»,
- ГКП « Костанай-Су».
