Кого коснется отключение электроэнергии на следующей неделе в Костанае

21 декабря 2025, 09:16 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети  с 22 по 26 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Профилактические работы на следующей неделе запланированы в пяти районах областного центра.

Фото freepik.com

Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

 

ПС- Заводская- ЦРП-№1 (работы на ВЛ)

24 декабря с 9:30 до 17:30

  • АЗС « Гелиос». 

 

РП-КСМК (работы на ВЛ)

24 и 25 декабря с 9.00 до 18.00

  • ИП Снигирев, 
  • ИП Березовский, 
  • дачи «Текстильщик», 
  • ТОО «Goldman Astana», 
  • ТОО «Фирма Эталон», 
  • ТОО «Eurasia Agro», 
  • ТОО «Brothers Agro Co».

ТП-360 (работы на ТП)

24 и 25 декабря с 9.00 до 20.00

  • Магазин «Сыйлык», 
  • ИП Сулейманова, 
  • ПКСК « Виктория».

Спальный сектор:

  • ул. Летунова, 95. 

ТП-363 (работы на ТП)

24 и 25 декабря с 9.00 до 20.00

  • КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №3» Управления физической культуры и спорта Акимата Костанайской области. 

РП-23 (работы на ВЛ)

С 26 по 29 декабря с 9.00 до 18.00

  • «ВадисаМ», 
  • ИП«Савченко», 
  • ТОО«Мибеко», 
  • ТОО«Алтынжол АБЗ», 
  • ЗАО НКО «Агрокредит», 
  • ИП «Бекиров», 
  • Мегаэнергоэкспертиза-база, 
  • ИП Цураева, 
  • ИП Снигирев, 
  • ИП « Эрик» Калоян, 
  • ТОО «ALIKHAN TRADE», 
  • ГКП « Костанай-Су».