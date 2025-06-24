В начале года в Аркалыке нашли мёртвых бродячих собак, предположительно отравленных. Улики передали в полицию, но дело переквалифицировали в административное. Позже мешок с останками нашли на улице - рядом лежал лист с фамилией начальника местного УП. Комментарий Департамента полиции по этому поводу может вас удивить или даже шокировать.

В начале этого года в Аркалыке на улицах нашли несколько трупов бродячих собак/Фото из архива "НГ"



"Нет признаков уголовного преступления"

- В данном случае, поскольку на теле погибших животных отсутствовали явные признаки увечий или следов жестокого обращения, было принято решение о том, что проведение экспертизы не требуется, - пояснил в ответе на запрос «НГ» начальник ДП Костанайской области Ерлан ФАЙЗУЛЛИН. - В ходе проверки не были установлены признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 316 УК РК.

Сотрудники УП Аркалыка приняли трупы собак у общественного инспектора Татьяны Чокан в качестве вещдоков/Фото из архива "НГ"

Он отметил, что в частности, отсутствовали следующие квалифицирующие признаки, необходимые для уголовной ответственности:

Умысел : не доказано, что действия были направлены на преднамеренное причинение страданий животным;

: не доказано, что действия были направлены на преднамеренное причинение страданий животным; Хулиганские побуждения : нет доказательств, что действия носили демонстративный или дерзкий характер;

: нет доказательств, что действия носили демонстративный или дерзкий характер; Садистские методы : действия не отличались изощрённой или чрезмерной жестокостью;

: действия не отличались изощрённой или чрезмерной жестокостью; Присутствие малолетних: не установлено, что действия совершались в присутствии несовершеннолетних.

Учитывая отсутствие указанных признаков, дело было переквалифицировано в административное производство по ст. 407-1 КоАП РК.

"Вывезены по неосторожности"

13 апреля 2025 года подростки нашли трупы собак на свалке в Аркалыке. Раньше эти трупы передали местной полиции/Фото из архива "НГ"

- Что касается хранения трупов животных: тела были временно помещены в патологоанатомические мешки и оставлены на улице в зимний период в связи с отсутствием специализированного помещения, - отметил Файзуллин. - Они не были изъяты как вещественные доказательства, поскольку соответствующий протокол не составлялся. Впоследствии трупы были по неосторожности вывезены сотрудниками коммунальной службы вместе со снегом за пределы территории.

"Преждевременно делать выводы"

Он также отметил, что по поводу обнаружения листа бумаги с фамилией начальника УП Аркалыка проводится всесторонняя служебная проверка.

Фото из архива "НГ"

- Преждевременно делать выводы о происхождении или содержании указанного документа, - прокомментировал он и пояснил позицию полиции по поводу обращения в «НГ» общественного инспектора в области ответственного обращения с животными Аркалыка Татьяны ЧОКАН. - Также отмечу, что мнения ветеринарных специалистов и общественных инспекторов в общем порядке могут учитываться при рассмотрении дел, однако на текущий момент в Костанайской области отсутствует необходимая инфраструктура и специалисты для проведения ветеринарных экспертиз. Это ограничивает возможности проведения полноценных процессуальных действий в делах подобной категории. Полиция осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры в пределах предоставленных законом полномочий. Дополнительные экспертизы в рамках административных и уголовных дел назначаются исключительно по мотивированному запросу прокурора или следственных органов, при наличии обоснованных правовых оснований.

Начальник ДП отметил также, что административное дело 4 апреля этого года в итоге было прекращено в связи с истечением сроков давности и отсутствием лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

Жестокого обращения не было

Также напомним, что 27 апреля 2025 года Instagram-паблик myizrydnogo.kz сообщил, что их подписчица стала свидетелем жестокого обращения с собакой во дворе школы им. Абая в Рудном.

- В ходе проведённой проверки установлено, что собака находилась во дворе школы под контролем владельца, который выгуливал и проводил дрессировку животного. Оснований для возбуждения дела по статье 407-1 КоАП РК не выявлено, - пояснил Ерлан Файзуллин. - Факт жестокого обращения к животному не подтвердился. Тем не менее, в ходе проверки было установлено нарушение правил выгула собак. В частности, животное находилось в общественном месте без намордника. По данному факту в отношении владельца собаки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 407-2 КоАП РК, которая предусматривает ответственность за нарушение правил содержания и выгула домашних животных. Ему назначен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге, 1 МРП в 2025 г. - 3 920 тг. - «НГ»).

"Работать они не хотят!"

Татьяна Чокан прокомментировала «НГ» ответ Файзуллина на наш запрос:

- Работать они как полагается не хотят! Если у них возникают проблемы с оплатой экспертизы или сохранением трупов для нее, то эти вопросы они на уровне города не поднимают – все списывают и хотят превратить это все в рутину, - отмечает она. - Чтобы люди бегали, что-то доказывали и получали отписки. Они прекрасно понимают, что ни один человек не будет постоянно с этим бороться и этим заниматься. Думают: «Когда-то и эта Чокан устанет куда-то писать и бить тревогу».