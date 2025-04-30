В начале этого года жители Аркалыка обнаруживали на улицах города трупы собак, предположительно отравленных. Улики передали в полицию, но позже один из пакетов с останками был найден на улице и рядом оказался листок бумаги с фамилией начальника городского управления полиции.

В этой запутанной истории разбирался корреспондент «НГ».

О фактах массовой гибели животных местные жители сообщили общественному инспектору в области ответственного обращения с животными Аркалыка Татьяне ЧОКАН. Она обратилась в управление полиции с заявлением по ст. 316 УК РК («Жестокое обращение с животными»).

Чокан присутствовала при составлении протоколов и изъятии трупов животных. Однако в полиции ответили: признаков телесных повреждений не обнаружено, дело переквалифицировано по ч. 1 ст. 407-1 КоАП РК - «Жестокое обращение с животными» (административное правонарушение, не повлекшее гибели животного). Чокан пожаловалась в городскую прокуратуру и надзорный орган назначил проведение экспертизы.

4 февраля общественный инспектор повторно подала в полицию о заявление необходимости проведения экспертизы.

А 13 апреля группа несовершеннолетних обнаружила у детско-юношеского центра «Жас Улан» (угол ул. Байтурсынова и Дулатова) патологоанатомический мешок с трупами собак. Чокан опознала среди них животных, ранее переданных полиции. Возле мешка с трупами находился лист бумаги с фамилией начальника УП Аркалыка Орала Баймурзина - этот факт зафиксирован на видео.

В ответе на запрос «НГ» начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан ФАЙЗУЛЛИН сообщил: в ходе осмотра трупов собак признаков телесных повреждений, свидетельствующих о жестоком обращении (если оно повлекло гибель животного, совершено из хулиганских или корыстных побуждений, либо с применением садистских методов - «НГ»), выявлено не было.

- В связи с этим по данному факту был составлен административный протокол по ч.1 ст. 407-1 КоАП РК («Жестокое обращение с животными», не повлекшее гибели, без умысла на убийство - по неосторожности, халатности и т.п. - «НГ») в отношении неустановленного лица, - отмечается в ответе. - Была проведена работа по установлению лица, совершившего указанное правонарушение. Однако установить его не удалось.

В ведомстве также сообщили, что сейчас проводится отдельное служебное расследование о возможной утере вещественных доказательств. В случае подтверждения факта виновные будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Инцидент с обнаружением листа бумаги с фамилией начальника УП Аркалыка также проверят, будет дана правовая оценка и при наличии оснований применены меры дисциплинарного воздействия.

Татьяна Чокан прокомментировала ответ департамента полиции:

- Говорить об утрате вещественных доказательств, на мой взгляд, глупо. Это очевидная утилизация улик, попытка их скрыть. Отсутствие внешних повреждений - не аргумент. О жестоком обращении свидетельствует и факт предполагаемого отравления. Именно экспертиза, назначенная прокуратурой, должна была это установить. Есть видеозаписи с признаками предсмертной агонии животных - по симптомам можно даже визуально предположить тип яда.

Общественный инспектор напомнила: согласно пп. 3 п. 2 ст. 15 Закона РК «Об ответственном обращении с животными», умерщвление путём отравления приравнивается к жестокому обращению.

- Применение ст. 407-1 КоАП РК в данном случае некорректно. Эта статья применяется в ситуациях, не повлекших гибели животного и без умысла на убийство - например, при содержании на короткой цепи, - подытожила Чокан. - А здесь мы видим серию умышленных отравлений в одном районе за короткий промежуток времени - это уже уголовное преступление.

Чтобы уточнить, на каком основании полиция квалифицировала произошедшее как административное правонарушение, проводилась ли экспертиза и каковы её результаты, «НГ» обратилась в пресс-службу ДП. На момент публикации ответ получен не был.

Это уже не первый случай жестокого обращения с животными в Аркалыке. В прошлом году во дворе одного из домов очевидцы засняли, как двое неизвестных мужчин грузят собак в кузов грузовика. Один из них перед этим избивал животное - этот момент попал на видео. Тогда в ДП заявили, что признаков жестокости не увидели: мужчина, якобы, не бил собаку, а «оборонялся» - не мог поднять её, опасаясь агрессии.

27 апреля 2025 года Instagram-паблик myizrydnogo.kz сообщил, что их подписчица стала свидетелем жестокого обращения с собакой во дворе школы им. Абая в Рудном. В пресс-службе ДП "НГ" подтвердили, что заявление поступило и проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям причастных лиц.

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