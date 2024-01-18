8 января администратор паблика arkalyk.news в Instagram прислал «НГ» два видео с просьбой опубликовать их. Пояснил: кто снял это видео, ему неизвестно. Но произошло днем 28 декабря во дворе дома № 80 по ул. Абая в Аркалыке.

Мужчина пытается закинуть собаку в кузов, где лежит еще одна / Кадр из видео

На первом видео мужчина стоит возле собаки, которая дергается в конвульсиях. Рядом с ней на снегу - экскременты. Рядом бегает еще одна собака, предположительно, породы хаски. Через несколько секунд подъезжает белый автомобиль с кузовом, видно, что у него нет номерных знаков. В кузове лежит другая собака, она не двигается. Мужчина тянет собаку по снегу за лапу, вероятно, хочет закинуть в кузов, но не может поднять. Пинает ее довольно сильно несколько раз по разным частям тела, в частности, по голове. Фоном отчетливо слышны детские крики, то есть неподалеку во дворе играют дети.

На втором видео мужчина пытается погрузить животное в кузов. Мимо проходят люди, смотрят и идут дальше.

- Жалко хаски, сейчас застрелят! - комментирует женщина за кадром.

- Майя, Майя, иди домой! - зовет хаски вторая женщина.

- А есть хозяева у собак? - спрашивает первая.

- Нету...

- Жалко собак...

- Надо контролировать...

Мужчина вновь тащит собаку за заднюю лапу, та дергается в конвульсиях, вероятно, предсмертных. И вновь пинает.

«НГ» попросили пресс-службу ДП Костанайской области прокомментировать ситуацию.

- В ходе мониторинга социальных сетей был выявлен факт жестокого обращения с животным в городе Аркалыке, - сообщили в ведомстве. - Полицией было установлено виновное лицо. Им оказался 51-летний местный житель, который жестоко обращался с собакой. За это умышленное деяние он привлечен к административной ответственности по ст. 407-1 КоАП РК. Назначен штраф в размере 18 000 тенге.

В полиции также пояснили, что ранее прошла встреча жителей с акимом Аркалыка по поводу бродячих собак в городе, тот поручил ветстанции решить вопрос. Причем стреляли в собак из дротиков со снотворным, чтобы отвезти в пункт временного содержания для дальнейшего прохождения программы ОСВВ. А собака, которая находится в кузове, тоже спит после действия снотворного. По информации ДП, 51-летний мужчина был добровольцем, который предложил свои услуги ветстанции через отдел занятости. Кем был второй мужчина, сидевший за рулем, в полиции не знают. Но пояснили, что первый не пинал собаку, во время допроса он сказал, что... оборонялся! Делал это, так как не мог поднять собаку, ведь она могла проявить агрессию.

В таком случае непонятно, за что именно его наказали и в чем именно проявлялось жестокое обращение. Мы попросили пресс-службу уточнить этот момент. Пообещали дополнительный комментарий. Но 16 января сообщили, что его не будет. Отсутствие номерных знаков на автомобиле тоже не прокомментировали.

Мы увидели в этом инциденте много нарушений Закона «Об ответственном обращении с животными», поэтому обратились в управление ветеринарии. Там подтвердили, что при отлове животных, кроме клеток и сачков, можно применять обездвиживающие препараты, которые не запрещены в РК. Но заявили: к произошедшему никакого отношения не имеют.

- Ветеринарная станция Аркалыка не занималась процедурой отлова в связи с тем, что госузакупки по этому лоту там еще не проводились, - ответил руководитель управления Акат ШЕКТЫБАЕВ. - Госзакупка по лоту будет проводиться только в 2024 году. Руководство ветстанции не нанимало так называемых добровольцев.

Вопросов стало еще больше. В том числе о том, был ли применен препарат «Адилин», который удушает собак и убивает их. По этому поводу Шектыбаев переадресовал в полицию, так как причастность сотрудников ветстанции к инциденту не установлена.