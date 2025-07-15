Это на 120 случаев больше, чем за такой же период прошлого года. Руководитель управления санэпидконтроля Алмат БАЙКЕНОВ на аппаратном совещании 14 июля заявил, что в городе «не решен вопрос изоляции животных, искусавших людей».

Они должны в течение 10 дней находиться под наблюдением ветврача, чтобы был снят риск распространения бешенства. Это касается не только бездомных собак, как многие считают. Из 603 случаев в 127 агрессию в отношении хозяев проявили домашние.

Марат Жундубаев и Алмат Байкенов

- От своевременной изоляции животного и результата наблюдения зависит здоровье и жизнь пострадавшего и его близких, а также проведение курса антирабических прививок, - подчеркнул Алмат Байкенов. - Владельцы не всегда имеют возможность самостоятельно транспортировать животных в ветеринарную станцию для осмотра и оплатить услуги за выезд специалистов на дом. То есть не все животные наблюдаются, поэтому возникает необходимость в продлении условного курса вакцинации пострадавшим. Идет необоснованный расход вакцины. А в случае появления признаков бешенства у животного отсутствие наблюдения может привести к несвоевременному проведению комплекса противоэпидемических мероприятий.

Представитель управления ветеринарии Шокан ТАСМАГАМБЕТОВ возразил, что нельзя говорить о полном отсутствии условий для изоляции агрессивных животных, сославшись на сотрудничество ветслужбы с приютом «Надежда плюс kst».

- Но проблема есть, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - рост количества укусов это подтверждает. Бездомных чипированных собак выпускают обратно, а еще люди своих легко бросают, вспомните, как было после паводка. Дачники жалуются, что бродячих много, район «Кунай», частный сектор в городе. Кто в Триатлон-парке спортом занимается, тоже говорят, что они мешают пробежкам, на велосипеде ездить...

Администратором всех программ, связанных с регулированием численности бездомных животных, является управление ветеринарии. Аким Костаная предложил обсудить вариант предоставления земельного участка в распоряжение ветслужбы, чтобы с ее подачи можно было увеличить мощность существующих приютов или создать новый.

- Мы напрямую для этих целей выделить землю частнику не можем, - добавил аким, - но вопрос очень большой. Надо решать. В ближайшее время подготовимся и отдельно вынесем его на совещание.

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