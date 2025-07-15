О том, что Данияр Джандаев больше не руководит управлением здравоохранения, сообщается в Instagram ведомства. Как пояснили в пресс-службе, он освободил должность по собственному желанию в связи с переездом и сменой места жительства.

Фото из архива "НГ"

Напомним, Данияр Джандаев занял должность главы облздрава в сентябре 2022 года. До этого в течение двух лет исполнял обязанности руководителя Костанайской городской больницы.

В сентябре 2023 года активисты движения "Жана адамдар" вручили Джандаеву статуэтку в виде опоры ЛРТ, подчеркивая, что ответственность за задержку возобновления затянувшегося капитального ремонта детской областной больницы лежит именно на нем. А в апреле 2025 года подобную статуэтку, но большего размера, поставили рядом со зданием управления здравоохранения. На ней красовалась надпись "Халық Қаһары" ("Гнев народа" - каз.), а рядом висел плакат "Аурухана қайда?" ("Где больница?" - каз.).

Стоит отметить, что проблемы с ремонтом детской больницы начались не при Джандаеве. Работы стартовали в 2020 году, а в 2021 подрядчик ТОО "Вершина" обратился в "НГ", чтобы придать гласности идущие судебные разбирательства. Должность главы облздрава тогда занимал Вячеслав Дудник.