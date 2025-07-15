Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

В редакцию поступают сообщения об опасных участках дорог: с неисправностями в работе светофоров, отсутствием разметки и знаков, а также таких, на которых с точки зрения ПДД и при условии, что все участники дорожного движения соблюдают правила в полной мере, все же есть некоторая опасность. И если после наших публикаций часть водителей и пешеходов в обозначенных местах будет более осторожная, значит, акция «Народный гаишник» затеяна не зря.

В этот раз жалоба на отсутствие пешеходного перехода по адресу ул. Складская, 7.

Первую попытку добиться перехода читатель сделал год назад

- Я обращался в акимат еще в июле 2024 года, мне пообещали установить знак до конца августа, - пишет читатель. - Позже полиция направила официальное предписание, но знак до сих пор так и не установлен. Это место - активный пешеходный район, где много детей и пенсионеров, машины ездят быстро, и без перехода очень опасно.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее, в предыдущих номерах, мы писали о о стоянках-недотрогах на ул. Гашека:

- В сторону моста есть две большие стоянки вдоль набережной, но на них нельзя заезжать, так как две сплошные, - писал тогда читатель. - Заехать можно перед школой бокса, но с левого ряда не получится, так как мало места для разворота. Многие останавливаются, сдают назад, создают гораздо больше опасностей, чем повернуть непосредственно у стоянок. Можно развернуться с правого ряда, но это нарушение и тоже небезопасно.

В отделе ЖКХ на запрос «НГ» по стоянкам ответили следующее:

- Согласно технической спецификации перед нанесением дорожной разметки ситуационные схемы в обязательном порядке согласовываются с отделом дорожно-транспортной инспекции Управления полиции Костаная. Касательно организации въезда/выезда (в том числе нанесения прерывистой линии) организациям и жителям города рекомендуется в письменном виде обратиться в адрес отдела дорожно-транспортной инспекции управления полиции (ул. Тауелсиздик, 36) для получения разрешения. В случае получения положительного ответа необходимо обратиться в городской отдел ЖКХ с приложением ответа отдела дорожно-транспортной инспекции для дальнейшей организации работ по нанесению дорожной разметки.

Ответ полиции - более обнадеживающий:

- Сотрудниками отделения дорожно-технической инспекции отдела административной полиции Управления полиции города Костаная проведено обследование улицы Гашека вблизи школы бокса, а так же ресторана «Сайрус». По результатам обследования сообщаем вам, что в адрес ГУ ОЖКХ ПТ и АД акимата города Костаная направлено предписание по нанесению прерывистой дорожной разметки на данном участке дороги.

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