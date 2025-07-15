Компания является застройщиком дома в корпусе «Б» жилого комплекса «Альфа Бета», владеет подвальным помещением и сдает его в аренду под коммерческие нужды. Такая ситуация грозит тем, что при аварийных ситуациях, вроде затопления подвала, расположенные в нем бизнесмены попытаются погасить убытки за счет жильцов. А вероятность ЧП, по опасениям последних, высокая - по их мнению, застройщик допустил массу ошибок в проектировании подвала. И 15 июля на осмотре помещения судьей, который рассматривает иск по передаче подвала в собственность жильцов, председатель ОСИ и его юрист пытались продемонстрировать эти ошибки.

15 июля судья осмотрел затопленные помещения подвала

Год назад последние уже обсуждали отношения с застройщиком. Тогда собственники новых квартир возмущались тем, что не владеют не только собственным подвалом, но и парковкой и детской площадкой во дворе их дома. Все это после сдачи дома в эксплуатацию так и осталось в собственности застройщика.

Жаслан Байбазаров (справа) на собрании с жильцами дома в 2024 году / Фото из архива «НГ»

Тогда же юрист ОСИ дома Жаслан БАЙБАЗАРОВ направил иск о передаче подвала во владение жильцам. 15 июля Байбазаров пояснил корреспонденту «НГ», что судья отклонил иск:

- Мы полагаем, что даже первое решение было незаконным, и будем его обжаловать. Мы фактически установили в том процессе путем опроса регистрирующего органа, что «Елена Д» зарегистрировала за собой и подвал, и крышу, и лестничный марш. Она не создала кондоминиум и просто распоряжалась частью этого общего имущества, которое по закону должно быть общим. Первый суд посчитал, что необходимо оспаривать акт ввода в эксплуатацию дома, потому что там были эти нарушения. Суд тоже видит эти нарушения.

Одно из нарушений, которое Байбазаров показывал судье по новому делу на месте, - помещения подвала не связаны между собой.

- По проекту все помещения (в подвале - «НГ») между собой должны соединяться проходами, не должно быть никаких перегородок, - пояснил юрист. - Из одного места в подвале должна быть возможность дойти до любого другого места в подвале. Но этого по факту нет. Когда «Елена Д» проходила экспертизу проекта, она показала, что это подвал, никаких коммерческих помещений здесь нет, никаких перегородок нет. По ее проекту все это такое, сквозное. Когда допросили эксперта строительного, который выдавал заключение положительное на проект этого дома, он сказал, что если она что-то меняла в подвале, то это требует, безусловно, корректировки проекта и прохождения новой экспертизы.

Уровень затопления

Не менее крупная беда - постоянно вылетающие заглушки канализации, проходящей в подвале.

- Заглушка вылетает, когда забивается канализация на улице и вода поступает и стоит в трубе, создает больше давление, - говорит Байбазаров. - Здесь 9-этажный дом, большое давление. Поэтому эту заглушку просто выбивает под напором, и все нечистоты с 9 этажей идут в подвал. И это постоянно происходит. Потому что неправильно, видимо, установлена и соединена с общей городской канализацией система. Кстати, «Костанай-Су» отказывается обслуживать эти колодцы вокруг дома. Все стояки идут в эти колодцы, а отсюда потом идут в общегородскую канализацию. По закону все колодцы должны быть переданы «Еленой Д» на баланс «Костанай-Су». «Костанай-Су» должно приезжать, прочищать и отвечать за них. Но они не хотят почему-то, возможно, это связано с какими-то нарушениями, которые они видят и не хотят на себя взваливать обязанность за компенсацию ущерба.

Снаружи, с другой стороны, в подвале располагался цех по выжиганию по дереву. Дымовыводящую трубу «Елена Д» провела прямо сквозь фундамент дома.

- Это пробитие несущих конструкций, - говорит юрист ОСИ. - Фундамент - это несущая конструкция, на него опирается дом. Запрещено его пробивать. Она («Елена Д» - «НГ») его пробивает. И причем эта конструкция пробивается в нескольких местах.

В чем риски для жильцов? Байбазаров видит их в следующем:

- «Елена Д» каждое из этих помещений продала одному, другому, третьему. И сейчас, если затопит водой или канализацией подвал, новые собственники помещений снова предъявят иски к ОСИ, то есть ко всем жильцам, и будут взыскивать с них стоимость ремонта. А, между прочим, подвал и нужен, чтобы в него стоки сбрасывались, если где-то топит.

Но это даже не главная причина, по которой жильцы хотят вернуть подвал. Потопы происходят не каждый день, а вот обслуживать инженерные коммуникации требуется регулярно. По словам Байбазарова, сдав подвал под бизнесы, «Елена Д» перекрыла доступ к сетям:

- Если стояки загорожены, а мы видим, что есть там перегородки и доступа к ним нет, потому что дверь закрыта на ключ, то ОСИ не может попасть и обслуживать. Они не могут проверить, не могут заменить. Потому что это частная собственность. Живой пример - это владелец автомата воды. Он не пускает никого туда, хотя у него внутри проходят стояки канализации. Если у кого-то сорвет кран, нужно будет обесточивать весь дом. То есть все квартиры - это больше 100 квартир - будут страдать, пока не решится проблема.

Судья оценку увиденному давать не стал, а остальные стороны попросил придержать высказывания для судебного заседания. Оно пройдет 16 июля в Костанайском городском суде.

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