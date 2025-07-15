Четырех щенят жительница Костаная нашла возле мусорного контейнера в районе КСК. Подробнее об их судьбе «НГ» рассказала волонтер ОО «Кинологический клуб «Содружество Костанай и Верный друг» Вероника:

Сестры Капика (слева) и Капико очень любят играть, например, с игрушечной капибарой

- Эта девушка занесла щенков в детский сад. Одну девочку сразу забрали. Оставшихся трех мы взяли на передержку, - пояснила она. - Это щенки мелких пород, были совсем крошками, еле глотали, слабые… Но сейчас все хорошо! Малышки растут, кушают с аппетитом, начали играть и обниматься. Все трое оказались девочками. Мы назвали их Капика, Капико и Стелла. Через недельку они будут готовы переехать в свои новые семьи!

Вакцинацию и стерилизацию волонтеры возьмут на себя. Вероника отмечает, что все будет по правилам - с паспортами и отметками.

- У них немного разные характеры и отличительные особенности: Капика - маленькая и часто спит, кушает немного. Капико - более толстая, при этом активная и шустрая, везде пролезет! Стелла - очень самостоятельная, уже отдельно спит. А еще у нее на лбу звездочка! - рассказала девушка. - Все девочки очень ручные. Мы ищем для них ответственных, заботливых хозяев, которые не бросят и будут любить. Желательно их вместе всех забирать, но как получится.

Вероника также отмечает, что сейчас щенят лучше содержать внутри дома или квартиры, но также можно и в вольере или внутри двора - на самовыгуле. Для цепи они пока еще маленькие, но как подрастут, то можно.

Волонтер также рассказала, что 12 июля на территории базы отдыха «Золотой Фазан» (недалеко от моста КЖБИ в Костанае, Костанайский район) пройдет фестиваль Animal Fest, где, в частности, будут представлены животные, которые ищут новый дом. Будут там и героини нашего материала.

Если вы хотите забрать Капику, Капико и Стеллу (или других питомцев организации) в свой дом, звоните или пишите в WhatsApp по номеру +7-707-322-33-22 (Вероника) либо в директ Instagram - @info_pets_kst.

Фото предоставлено Вероникой