Кота и пса волонтеры ОО «Кинологический клуб «Содружество Костанай и Верный друг» нашли возле дома № 50 в микрорайоне Юбилейный. Они же дали питомцам имена - Барсик и Лисенок.





Собаку и кота хозяйка выбросила на улицу, но их спасли волонтеры

- Хозяйка, взяв питомцев, пока они были маленькими, выбросила их в подъезд, когда подросли, - рассказала волонтер организации Татьяна. - Жители обращались с заявлением к участковому, чтобы привлечь ее к ответственности. Но участковый пояснил, что на животных не было чипа, поэтому нельзя доказать, что они принадлежали именно этой женщине. Хотя все жители подтверждали, что они с детства жили у нее. Пес, не находя себе места, обосновался возле мусорных контейнеров. Он питался отходами, терпел холод и голод. На шкурке - шрамы от зубов. Кот же скитался по двору, пытаясь найти хоть какое-то укрытие. Он ел то, что удавалось найти, но часто оставался голодным. Жители дома начали жаловаться на бездомных, опасаясь за безопасность. Писали во все инстанции. Ситуация грозила закончиться трагически, поэтому мы забрали пса и кота, взяв их под свою опеку. Благодаря помощи подписчиков Барсика удалось вылечить после тяжелого обморожения. Сейчас он в хорошей форме, кастрирован, вакцинирован. Лисенка сводили на груминг, вакцинировали и социализировали.

О характерах питомцев Татьяна говорит так:

- Лисенок знает выгул, не делает «дела» в помещении. Активный молодой песик. Он также добрый, ласковый и очень контактный. Подходит как для домашнего, так и для уличного содержания. Барсик - спокойный кот, тоже ласковый и добрый. Недавно мы его кастрировали. Приучен к лотку, ест сухой и влажный корм.

Сейчас кот и пес живут в зоогостинице «Кис-Кис» у руководителя общественной организации.

- Теперь этим животным нужен новый дом. Они уже пережили предательство, голод и страх, но не потеряли способности любить, - отмечает Татьяна. - Каждый, кто задумывается о питомце, может подарить им шанс на новую жизнь. Ведь, несмотря на прошлое, они готовы дарить преданность и благодарность тем, кто откроет для них свое сердце.

Если вы хотите забрать Барсика и Лисенка (или других питомцев организации) в свой дом, звоните или пишите в WhatsApp по номеру: 8-777-229-15-65 (Татьяна) либо в директ Instagram - @info_pets_kst