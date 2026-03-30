По прогнозам синоптиков, во вторник, 31 марта, осадки на территории области не ожидаются, ночью и утром на западе, севере и востоке - туман. В среду, 1 апреля, без осадков, а туман будет на севере и западе.

В Костанае в ближайшие двое суток без осадков, утром и вечером туман.

- Во вторник ночью по области будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на юге 5 градусов выге нуля, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем 11-16 °С, на юге 21 °С. В ночь на среду термометры покажут 0...+5 °С. Днём воздух прогреется до 17-22 °С, на севере будт немного прохладнее - 14 °С.

В Костанае во вторник ночью будет 0...-2 °С, днём 14-16 °С. В среду ночью в областном центре ожидается 0...+2 °С, днём 15-17 °С.

Во вторник ожидается северо-восточный ветер с переходом на восточный 7-12 м/с, в Костанае - 3-8 м/с. В среду ветер сохранит восточное направление, усилив скорость по области до 9-14 м/с, в Костанае до 5-10 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ