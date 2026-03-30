Высшая аудиторская палата подвела итоги государственного аудита эффективности использования государственных ресурсов в Костанайской области, передаёт Tengrinews.kz.

Рост бюджета, но хаос в расходах

Аудиторы отметили рост валового регионального продукта, однако социально-экономическое развитие региона характеризуется неустойчивостью. На уровне исполнительных органов выявлены системные пробелы в управлении и планировании.

Доходы местного бюджета за 2020–2024 годы увеличились на 75 процентов, при этом доля собственных доходов возросла лишь с 29 до 36,1 процента. Зафиксирован факт привлечения заимствований на 30 миллиардов тенге при наличии 19 миллиардов тенге неиспользованных свободных остатков, что указывает на несогласованность планирования расходов и долговой нагрузки.

Инвестиции буксуют, дороги и сельское хозяйство страдают

Приток прямых иностранных инвестиций сохраняется на низком уровне. Из восьми планируемых на 2025 год инвестпроектов общей стоимостью 188 миллиардов тенге шесть не введены в эксплуатацию.

В ходе реализации Программы развития области ежегодно исключалось от 12 до 164 инвестиционных проектов. Также выявлены системные нарушения в проектно-сметной документации при строительстве ряда объектов, что мешает их вводу в эксплуатацию или требует корректировок уже на стадии строительства.

Предприниматели и господдержка

Господдержка 352 субъектов предпринимательства на сумму 11 миллиардов тенге оказалась малоэффективной: 179 предприятий прекратили деятельность, а 168 не выполнили обязательств по созданию рабочих мест. Зафиксированы случаи скрытого субсидирования финансово устойчивого бизнеса, что нарушает принципы конкуренции и снижает эффективность СПК.

В регионе отсутствует должный контроль за качеством дорожных работ. Осмотр 12 объектов выявил дефекты: просадки и разрушения асфальтобетонного покрытия, в том числе на ранее завершённых участках.

Агропромышленный комплекс остаётся ключевой отраслью региона, однако его развитие нестабильно. Валовый выпуск сельхозпродукции с 2022 года снизился, поголовье животных уменьшилось, а число ликвидированных сельхозпредприятий выросло.

Медоборудование и госзакупки: нарушения на миллиарды

В сфере госзакупок выявлены нарушения на 12 миллиардов тенге: допуск победителей, не соответствующих требованиям, необоснованное применение "особого порядка" закупок и закупки из одного источника под предлогом ЧС.

При строительстве врачебных амбулаторий завышение стоимости медицинского оборудования составило около 200 миллионов тенге. Отдельные позиции приобретались в 18–46 раз дешевле проектных смет, а цены формировались на основании прайс-листов компании, признанной банкротом.

Итоги аудита

"В целом по итогам аудита установлены финансовые нарушения на 51 миллиард тенге, неэффективное планирование и использование бюджетных средств – на 50 миллиардов тенге", - рассказали в ВАП.

Материалы по 52 фактам переданы для возбуждения административного производства.